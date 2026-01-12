Así están en la actualidad las parejas de ‘La isla de las tentaciones 9’

El fenómeno viral de La isla de las tentaciones 9 afronta esta semana el reencuentro seis meses después de la experiencia vivida en las villas de la República Dominicana. El programa presentado por Sandra Barneda se ha convertido en uno de los activos más valiosos de Telecinco en plena crisis de audiencias. En la hoguera final hubo una masacre generalizada, de la que solo se salvaron Andrea y Enrique, la pareja reserva que sustituyó a Mayeli y Álvaro y que apenas han tenido tiempo para caer en la tentación.

Pasado un tiempo prudencial, la situación actual de las parejas es una incógnita para muchos seguidores del programa. Durante los últimos meses, como ya ha ocurrido en anteriores ediciones del formato, se han producido varios giros de guion que dejará a más de uno con la boca abierta. Antes de la emisión del reencuentro en Telecinco, desvelamos algunas claves de las parejas que han participado en La isla de las tentaciones 9.

Claudia y Gilbert no siguen juntos. El joven mallorquín ha sufrido mucho en la villa, pero se ha percatado de que Claudia nunca será la mujer de su vida. Una dura lección que ha aprendido después de los encuentros salvajes que ha mantenido Claudia con Gerard. También era de esperar que Gerard no tendría una relación sentimental con Claudia fuera del programa. Y así ha sido. Gilbert continúa su aventura con Mari, la exnovia con la que pretende recuperar el tiempo perdido.

Almudena y Darío protagonizaron una de las hogueras finales más duras de la historia del programa. Tras 11 años de relación sentimental, ambos optaban por separar sus caminos y abandonar solos la experiencia. Darío cayó primero en la tentación con Cristina y luego Almudena hizo lo mismo con Borja, tras ser herida de muerte. En la actualidad, Almudena y Borja siguen juntos y han sido pillados juntos por Huelva en alguna que otra ocasión. Darío mantuvo una breve relación con Cristina al salir del programa y se habría liado con dos tentadoras del programa. En las últimas semanas su nombre ha sido relacionado con el de Érika.

Los últimos rumores señalan que Sandra y Juanpi entraron a La isla de las tentaciones con su relación completamente rota. Un presunto pacto entre los gaditanos para vivir la experiencia y alcanzar la fama efímera que suele otorgar este tipo de formatos. Lo cierto es que esas conjeturas toman forma visto lo visto en el programa. Por si faltaba poco, la infidelidad de Juanpi dañó notablemente el honor de Sandra. Ni Juanpi está con Mara, que ya lo dejó plantado en la hoguera final, ni Sandra está con Andrea. El italiano estuvo buscando pareja en First Dates y su relación con Sandra no tuvo continuidad tras La isla de las tentaciones. En la actualidad, todo apunta a que Juanpi disfruta de la soltería y Sandra sale con un joven de Algeciras, ajeno al programa.

La situación más rocambolesca tiene como protagonistas a Rodri, Helena, Barranco y Olatz. Rodri se arrepintió de besar a Olatz, mientras que Helena salía de la mano de Barranco tras hacer caso omiso a las súplicas de su pareja en una dolorosa hoguera de confrontación. La relación de Helena y Barranco fue otro paripé sin recorrido. Así que Helena y Rodri le han dado una nueva oportunidad al amor y están juntos. Por su parte, Barranco y Olatz se han dejado ver juntos por Barcelona y San Sebastián, en una de las grandes sorpresas de la edición.

Por último, Mayeli y Álvaro siguen juntos después de que se descubriera su gran mentira en el formato. La joven entró en el reality embarazada de Álvaro. Su experiencia concluyó tras agredir a uno de los solteros de la villa en una discusión. Fuera del programa se convertirán en padres de su primer hijo en común.