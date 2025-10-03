'Angela', la serie con la sevillana Verónica Sánchez que es número 1 en 40 países

La serie Ángela, thriller psicológico original de Atresmedia producido por Buendía Estudios, se ha consolidado como un fenómeno televisivo global, siguiendo la estela de éxitos previos de la factoría como Alba, Veneno, La casa de papel, Toy Boy o Vis a Vis, que han conquistado audiencias internacionales tras su estreno en Atresplayer y Antena 3. Aclamada por crítica y público en España, la ficción ha arrasado este verano en Latinoamérica y Brasil, y en apenas unos días de disponibilidad mundial en plataformas internacionales, se posiciona como la serie de habla no inglesa más vista en más de diez países, como Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Malta, Nueva Caledonia, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia y Suiza.

Además, irrumpe en el top 10 de ficciones no inglesas en Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Jamaica y Reino Unido, mientras que en Alemania, Croacia, Suecia, Eslovenia, Noruega e Islandia avanza hacia el primer puesto.

Esta es la adaptación española de Ángela Black, estrenada en 2021 en la ITV británica, protagonizada por la sevillana Verónica Sánchez con Daniel Grao como su esposo Gonzalo, Jaime Zatarain, como Eduardo y Lucía Jiménez, Esther. El reparto se completa con Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago, Iván Marcos y las jóvenes Maia Zaitegui y Sua Díez.

Esta ficción de éxito cuenta con Sonia Martínez y Borja Echeverría como productores ejecutivos, Montse García como directora de Ficción de Atresmedia y la dirección de Tito López-Amado. Atresmedia Sales, su distribuidor internacional, reforzará su presencia global en la próxima edición del MIPCOM en Cannes con un stand propio. El éxito de Ángela radica en su capacidad para mantener la tensión en un laberinto de confusión que difumina la línea entre realidad e imaginación, con giros desconcertantes y temas de absoluta actualidad como el maltrato y la identidad.

La historia sigue a Ángela, una mujer aparentemente feliz con su marido y sus dos hijas, pero atrapada en un infierno de abuso que se resquebraja al reencontrarse con Eduardo, un antiguo compañero de instituto que oculta su verdadera identidad, gracias a la alerta de su mejor amiga Esther.