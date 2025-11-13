La calle del Ikea de Valladolid es de risa y fue elegida entre los vecinos

¿Cómo se llama la calle de Ikea en Valladolid? Va camino de aparecer en la cultura general española porque es una muestra del ingenio colectivo cuando se pone de acuerdo con humor para nombrar a sus vías públicas. El nomenclátor de la localidad de Arroyo de la Encomienda, municipio periférico de Valladolid capital que supera los 30.000 habitantes, es visitado en el Google Maps para ratificar que el nombre de esa calle no es bulo. Ikea Valladolid está instalado en la calle Me falta un Tornillo. No están locos, allí sus paisanos decidieron un nombre de adecuado para memorizar donde está el centro comercial y su tienda de muebles y útiles del hogar más grande.

La nomenclatura de Me falta un Tornillo, esquina con calle Comercio, se decidió hace 14 años, cuando se abrió Ikea en la capital castellana y leonesa y todavía hay usuarios que sigue compartiendo con humor. El último, un tuit en X de @KekoIglesias que se ha comenzado a hacer viral. "¿Os queréis reír un poco? Buscar el nombre de la calle de Ikea en Valladolid y me decís. Casualidad o Marketing".

Rótulo de la calle Me falta un Tornillo, en Arroyo de la Encomienda, Valladolid

Por supuesto hay más marketing que casualidad. La dirección postal y de facturas de Ikea Valladolid es "Calle Me Falta un Tornillo, 5, 47195 Valladolid", dentro del centro comercial Río Shopping, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. En esta calle de nombre cómico también se encuentran Leroy Merlin o Media Markt.

Pero fue Ikea (cuyo CEO internacional actual es un gaditano, Juvencio Maeztu) en 2011, cuando estaba equipando sus instalaciones, la que lanzó una campaña para nombre la calle donde iba a estar localizada su tienda. A través de su perfil en Facebook más de un millar de clientes participaron en la iniciativa: "Nuestra mejor calle lleva tu nombre". Más de la mitad de los usuarios eligió ese Me falta un Tornillo que sigue siendo un golpe de humor cada vez que alguien lo descubre. Por detrás quedaron otras propuestas como calle Del Abrazo en el Sofá o Calle Como en casa, nada.

La firma Ikea quiso así conjugar el "humor escandinavo" con su integración en la cultura local. El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ratificó el nombre por decreto de Alcaldía y no hay visos de que nunca haya sido motivo de polémica como cuando se rotulan algunos nombres históricos u homenajes políticamente correctos. Con "me falta un tornillo" muchos ciudadanos se identifican con todo el humor del mundo.