Carlos Sobera vuelve a ser Joaquín Prat, Telecinco rescata 'El precio justo'

"A jugaar", de nuevo. Telecinco, en su momento más bajo de audiencia, mes a mes, en torno al 9% de cuota, irreconocible, entre la nostalgia y la desesperación rescata El precio justo, casi cinco años después de haberlo intentado por primera vez. En aquella ocasión solo estuvo dos meses en emisión, entre abril y junio de 2021.

En formato diario en las tardes, Carlos Sobera, tal como hizo hace cinco años, vuelve a ser el presentador de las pruebas para adivinar los precios de los objetos presentados y con la intención final de ganar un abultado escaparate. El conductor vasco tomó aquí el relevo de quien hizo popular este formato en los tiempos aún de monopolio en TVE, a finales de los año 80. Joaquín Prat, voz veterana de la radio y presentador de entetenimiento de programas estelares, fue reclutado por la TVE en vísperas de competir con las privadas en uno de los concurso más celebrados y seguidos en la edad de oro de este tipo de espacios, con grandes escaparates que suponían ganar millones y millones de pesetas en una noche. Joaquín Prat hijo es uno de los rostros fijos de Telecinco y en la actualidad en las tardes conduce El tiempo justo, un nombre que hace un guiño a su padre con uno de sus programas más recordados por quienes le vieron en pantalla.

La productora Fremantle (Got Talent, Mask Singer) es la encargada de la recuperación que llegaría en el primer trimestre de 2026, formando dúo con Allá tú, tras la cancelación de Agárrate al sillón, con Eugeni Alemany, que proseguirá en antena hasta principios de 2026, cuando sería relevado por el rescatado formato. El precio justo, con espectaculares premios y con el carisma de Sobera, sería el contenido que se enfrentaría a diario ante Pasapalabra, el añorado programa que recuperó Antena 3 y que Mediaset perdió vía judicial por no abonar los royalties a ITV Studios.

Carlos Sobera alternará las grabaciones del concurso con First Dates, su espacio diario en las noches de Cuatro y que llegó a pasar a Telecinco en las pasadas vacaciones veraniegas.