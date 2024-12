'Chacal', Úrsula Corberó y Eddie Redmayne en Cádiz

Nunca me había puesto tan nerviosa en mi vida con una entrevista”, admite con una carcajada la actriz Úrsula Corberó al llegar al set de este encuentro el periodista del Grupo Joly, de Diario de Cádiz. El acento gaditano de su personaje, Nuria, en la serie Chacal, se lo preparó con toda la seriedad y va a aguantar con el paraguas las críticas que le lleguen. En Chacal la residencia en la costa gaditana de la pareja es de ficción, ya que todo se grabó en Croacia. Todo aquí es ficción y con doble cara. El actor británico Eddie Redmayne (La teoría del todo, Animales fantásticos) es Alexander, el francotirador de la novela de Frederyck Forsyth, que en lugar de atentar contra el presidente francés en esta revisión en la plataforma SkyShowtime (que también puede verse en Movistar Plus +) lo hace contra un dirigente alemán, que acelera la investigación del MI6 sobre él, que lleva esa apacible doble vida en España.

Pregunta.–A alguien que no conozca ni la novela ni la película de 1973 de Chacal, ¿cómo le presentarían esta nueva versión extendida?

Respuesta.–Eddie Redmayne (E): Ha sido muy emocionante trasladar esta intepretación de un personaje de los años 70 a los tiempos actuales. Es una recreación romántica de aquella historia. Es una historia de acción, de investigaciones, que se une a la historia de amor con Nuria. No se sabe adónde va llevar algo así. Toma la tradición de personajes como Bond para reinterpretarla. Es diferente a lo que hemos visto de este tipo de personajes

R.–Úrsula Corberó (U): Sí, es muy distinta a otras de este género. Yno sólo por tener a ese dúo del Chacal con una doble vida entre lo profesional y como padre de familia, sino porque la estética de cada mundo es completamente distinta. La música es rompedora. La serie Chacal tiene mucha personalidad.

P.–A Eddie no le habíamos visto hasta ahora en un papel tan gélido como el del francotirador implacable, certero.

R.–(E): Por un lado puede parecer muy frío pero el espectador de la serie verá viendo que no es así en su vida diaria, que le gusta jugar al ajedrez, que es muy cercano con su familia y con sus amigos. No es lo que se espera de ese tipo de personajes.

P.–¿Cómo es tener un marido que el fondo es tan malvado?

R.–(U): En el fondo se siente bien no ser malvada y ver todo desde u punto de vista diferente cuando va descubriendo esa otra vida de su pareja. Desde hace tiempo no creo ni en malvados ni en buenos. Pienso que como el Chacal, todos tenemos nuestra parte humana que tapa nuestros miedos, traumas. Sucede así la serie. El hecho de que este Chacal tenga una familia le da la oportunidad de presentarse como la persona que es y no sólo este tipo crudo cuando trabaja, un tipo que de un disparo hace “bzz” y ya está muerta su víctima (Eddie Redmayne se ríe con la efusividad de su pareja).

P.–¿Cómo reaccionó Redmayne cuando usted preciscamente se desdobla en una efusiva gaditana?

R.–(U): Yo creo que le gusta a él. Habrá que preguntárselo.

R.–(E): Mi personaje se introduce en esa pasión por ella y por su entorno, por el ambiente estimulante que le rodea. Es muy importante para el personaje, alguien que está en cualquier parte del mundo, volver a casa y encontrarse con gente, como su mujer, que le habla desde el corazón y el cariño. No es lo mismo haberlo grabado en Croacia que si hubiera sido en la misma costa de Cádiz.

R.–(U): Coincido en eso, una pena. Croacia es muy bonito pero me hubiera gustado grabar en Cádiz.

P.–Esos perfiles de islas que se ven, no es Cádiz, pero ahora tenéis la oportunidad de ir algún día y comparar...

R.–(E): Adoro España y conozco Cádiz, por las playas, la comida, tantos lugares fascinantes que conocí, y el flamenco (Úrsula Corberó se asombra de las vivencias de su compañero).

R.–(U): Tengo que ir a Cádiz. Yo he estado en Cádiz, pero no muchas veces. La última vez que tenía que ir... mmm... no voy a entrar en detalles. Vaya, me hicieron luz de gas y me lo perdí.

P.–¿El acento gaditano de la serie, usted que es catalana, lo preparó con algún actor de Cádiz?

R.–(U): Ya llegó la pregunta, jajaja. Teníamos a un coach de Cádiz, Antonio, que nos preparaba en la expresión (a ella y a Jon Arias, hijo de Imanol Arias, medio criado en Zahara). Y era difícil, eh. Sobre todo soltarse. El gaditano además de tener un vocabulario super-rico. Tenéis mil palabras para decir cualquier cosa, es un arte, trasnformar así las palabras. Es que claro, todo eso requiere gracia, arte. Y para eso necesitas... relajar el esfínter, básicamente, jajaja. (Eddie Redmayne no para de reír ante los gestos de su compañera).

P.–¿Lo hizo, relajó el esfínter para hacer de gaditana?

R.–(U): Fue poquito a poco. Al principio estaba apretada-apretada para soltarme con el acento.

P.–¿Notaba Eddie ese sufrimimento?

R.–(E): Para nada, Úrsula siempre está riendo. Si estaba sufriendo con la pronunciación, nadie se daba cuenta.

P.–¿Nuria, pese a su simpatía, tiene mucho que esconder?

R.–(E): No sé. No se puede adelantar nada. Es una mujer enamorada, feliz. Está feliz con lo que tiene. Le gusta cuidar de su familia. Una mujer cálida, como las andaluzas, aunque habrá sus excepciones. Yo quería hacer de contraste con el mundo del Chacal, de Londres, de esas ciudades frías por donde pasa. Se encuentra ante una mujer alegre, luminosa, con salero. Claro, todo después se vuelve oscuro. Yella encuentra oscuridad dentro de sí misma.

P.–¿Y habrá mucho más Chacal?

R.–(E): Como poco habrá segunda temporada.