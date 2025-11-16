'Las chicas de oro', sexo, sida y traumas en el horario familiar de los años 80

Han pasado 40 años del estreno de Las chicas de oro, y para celebrarlo la editorial Dos Bigotes acaba de publicar el primer libro en español dedicado a esta serie. Lo firma el autor de Nada es eterno salvo la Carrá, Pedro Ángel Sánchez, y como es habitual en él, plagada de anécdotas y curiosidades, su lectura produce un gran placer.

Debemos aclarar que a nuestro país Las chicas de oro llegaron un año más tarde, en 1986, y se emitieron inicialmente los martes en La 1 a las ocho de la tarde. En esa franja horaria el resto de días de la semana se podían ver De película, Consumo, Las cuentas claras, Tocata, Elegir una profesión, Al mil por mil, Al galope y Más vale prevenir. De la música comercial a un programa sobre la quiniela hípica y el tesoro divulgativo de Ramón Sánchez Ocaña.

Pedro Ángel Sánchez nos propone en su libro un completo recorrido por la creación y el legado de la serie protagonizada por Blanche, Dorothy, Rose y Sophia; cuatro mujeres maduras, libres, vitales e imperfectas que hablaron, cuando casi nadie lo hacía, de sexo, amistad, racismo, VIH, vejez, feminismo y homosexualidad. Todo ello en un horario familiart y encantando a todo el mundo.

A través de un sinfín de anécdotas e informaciones y con una especial atención al impacto que tuvo el programa en la España de los ochenta, el autor nos invita a conocer los secretos del casting y las inevitables tensiones entre las intérpretes, los cameos de grandes artistas de la época, la influencia en series posteriores como Girls o Sexo en Nueva York y las vidas de sus actrices principales, Rue McClanahan, Bea Arthur, Betty White y Estelle Getty. Un merecido tributo a un grupo de mujeres (“mayores”, como se decía entonces) que daban las gracias por ser amigas y con ello cambiaron para siempre el futuro de la televisión.