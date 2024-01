La 2, un canal en derribo frente a los de Reino Unido, Francia o Italia

Los más viejos del lugar estamos turulatos con la forma de obrar de los programadores de La 2, un canal en derribo y con un rumbo incierto, que no sabemos si se convertirá en un contenedor deportivo a tiempo parcial o, como viene siendo ya, en un repositorio de documentales viajeros y gastronómicos que da buenos réditos en la cuota de pantalla.

Porque ahí estriba lo peor del asunto. Cuando La 2 (como ocurrió los meses de julio y agosto o durante la Navidad) se permitió ofrecer una parrilla de 24 horas sobre 24 horas de reposiciones, la cuota de pantalla subió hasta un 3% de promedio. ¿Qué saben los espectadores de calidad?

En ese sentido, el año no ha podido comenzar peor. Dado que los espacios de producción propia no conectan con el público (‘Página 2’ con 641 entregas a sus espaldas hace un 1%; ‘Culturas 2’, ‘Días de cine’ y ‘Atención obras’ a duras penas llegan a ese 1%) los programadores de la casa no han tenido mejor idea que intercalar por vez primera en su historia, entre programita y programita de media hora, un documental de viajes. Así, han repuesto ‘This is philosophy’ con Álvaro Carmona (porque esa es otra, ya ni siquiera hay presupuesto para estrenar espacios como ‘El cazador de cerebros’, o nuevas entregas de ‘Escala humana’ o ‘Detrás del instante’: directamente se repiten); tras la reposición del programa de filosofía de Álvaro Carmona, decíamos, se emite un documental de viajes; media hora más tarde ‘Culturas 2’ y así sucesivamente, todo con el fin de que estos programas de servicio público no caigan en la invisibilidad (tratando de evitar marcas del tipo 0,7%-0,8% que solían ser habituales).

Pero el colmo de la incongruencia y de la mala praxis llegará este lunes: 'Culturas 2' se traslada al mediodía, allá donde sus cifras menos interfieran en la medición de audiencias. Tal como le ocurre a 'La aventura del saber'. Y quien quiera ver a Tània Sarrias, que la busque en RTVE Play. Es toda una provocación, pero seguro que nadie se queja.

¿Pero no debería ser al revés? Primero se traza una programación sólida en la que se cree: una programación que trate de cubrir unos objetivos. Después, si a ese panal de rica miel acuden las abejas, mejor que mejor. Habrá que acostumbrarlas. Desde luego, los canales culturales de las televisiones públicas italianas, francesas y británicas no están tan abandonados como el nuestro.

'Groenlandia' y los últimos intentos por dar valor a La 2

Pocos echarán de menos ‘Groenlandia’. Fue un proyecto non nato. El último de los proyectos que no cuajaron en La 2 antes de que la cadena diese un volantazo hacia una carretera secundaria cuyo destino nadie conoce.

Recuerdo para los desmemoriados. ‘Groenlandia’ iba a ser el gran programa de vanguardia que Ignacio Elguero, responsable transversal de Cultura en la Corporación, anunció en ‘RTVE responde’ en febrero 2022. Estaría dedicado a la música de vanguardia y a otras artes, siguiendo los pasos de ‘La hora musa’ (2018) y ‘No disparen al pianista’ (2008). Entre medias, solamente Santiago Tabernero se había atrevido a hacer televisión atrevida y comprometida en La 2, entremezclando el género de entrevistas con el burlesque en espacios como ‘Sánchez y Carbonell’. Sucedió en 2020 cuando Elena Sánchez y Pablo Carbonell presentaban su show en directo, pero llegó la pandemia y arrasó con todas las ilusiones.

A la vuelta del confinamiento, nada más se supo del programa. Quedó como el último intento de llevar a cabo en La 2 una televisión imaginativa y atrevida. Al mismo tiempo se enterró para siempre el informativo ‘La 2 noticias’. Desde entonces la cadena perdió su seña de identidad y no hay muchas esperanzas de que vuelva a encontrarla en un futuro próximo, pese a que en 2026 cumple 60 años de vida.