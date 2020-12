“La despedida de Mirador de Montepinar es un cierre de ciclo”

En Mirador de Montepinar todos los perfiles sociales están representados. Vanesa Romero encarna desde la primera temporada de la serie el papel de Raquel Villanueva. Una joven, de agradable presencia, que comenzó trabajando en la constructora que dio vida al edificio. En la actualidad ejerce de consejera de la chupipandi. Desde la semana entrante, ración doble de La que se avecina en Telecinco (lunes y miércoles).

-¿Cómo está siendo la acogida de la nueva temporada de La que se avecina en abierto, ya que antes se estrenó en Amazon?

–Bien. Evidentemente hay mucha gente que lo ha visto ya en Amazon, pero también hay muchos que no tienen acceso a la plataforma y prefieren vernos en abierto. Estamos muy contentos con la acogida. Tener una serie en abierto en los tiempos que corren ya es un triunfo. Son muchos años ya (12 temporadas) y deseando arrancar la 13 para el año que viene.

–La serie ha ido renovando el reparto de actores, ¿es de las pocas que se mantiene desde la primera temporada e incluso estuvo en Aquí no hay quien viva?

–Mi personaje es uno de los históricos de la serie. De hecho venía ya de la etapa de Aquí no hay quien viva. Son muchos años disfrutando de dar vida a Raquel y ojalá que sean muchos años más.

–¿Qué ha aprendido durante todos estos años en Mirador de Montepinar?

–He aprendido de todo. A nivel personal he crecido allí y me he desarrollado como actriz. He aprendido muchas cosas de mis compañeros, es un lujo poder trabajar en una serie por donde pasa tanta gente. Hay muchísimo talento y de cada compañero vas aprendiendo algo. Hacemos una comedia donde nos entretenemos, nos divertimos y disfrutamos de nuestro trabajo. En los tiempos actuales no deja de ser una gozada.

–Su personaje, Raquel Villanueva, siempre ha servido como punto de apoyo, una especie de consejera para el resto.

–Ella ejerce de consejera de la chupipandi que hemos creado. Cada una tiene su papel, su punto de vista, su monento y su historia, pero al final todas nos complementamos. Los personajes se van reforzando porque la serie está muy bien escrita. En esta comunidda de vecinos todos sumamos, es otro de los éxitos de La que se avecina.

–Se rumoreó en su momento que el final de la serie podría estar cercano. Finalmente parece que no y la comunidad de vecinos se trasladará a otro edificio. ¿Cómo se imagina el final de la serie o que querría que sucediese en ese final?

–No quiero imaginar nada de eso. De hecho, cuando nos entregaron los guiones del último capítulo de la temporada 12 no quería leerlos. Estuve días sin leer el guión hasta que ya me tocaba rodar y no tenía más remedio que hacerlo. Me cuesta mucho, porque me ha dado muchas alegrías y cuesta cerrar una etapa tan exitosa. Pero seguro que si fuese el final con el talento que tienen los guionistas harían el mejor final posible que podría tener la serie.

–¿Cómo ha sido la despedida de Mirador de Montepinar?

–Fue muy triste, es un cierre de ciclo y solo puedo estar agradecida por todo lo que nos ha dado. Mirador de Montepinar nos ha brindado muchas alegrías, éxitos, vivencias… Ojalá la siguiente etapa sea como la que hemos podido vivir durante todos estos años.

–¿De qué manera ha afectado el coronavirus a los rodajes de La que se avecina?

–Arrancamos la segunda semana desde que se decretó el fin del confinamiento domiciliario. Fue raro convivir con el virus los primeros días. De repente, llegas allí y hay que cumplir con un protocolo de seguridad, ya no te puedes abrazar con tus compañeros, debemos guardar las distancias. Todo muy extraño. Con el paso de los días te vas haciendo a la idea, al final nos hemos tenido que acostumbrar porque es lo que toca por seguridad y salud.

–Usted sufrió el virus en sus propias carnes.

–Yo lo pasé bastante mal. Han sido unos meses complicados. El virus me dejó secuelas, pero afortunadamente ya puedo decir que y estoy perfecta y totalmente restablecida.

–Tras muchos años en La que se avecina está muy hecha a su personaje de Raquel Villanueva. ¿Se ve en otra serie diferente o tiene algún proyecto pendiente que le gustaría realizar en un futuro?

–Sí. Raquel me ha dado muchas alegrías, me encanta darle vida y meterme en su piel. Evidentemente soy actriz y mi trabajo es interpretar personajes y verlos crecer. No me puedo cerrar a nada, si puedo compaginar algún personaje con el de Raquel lo haría sin dudarlo. Sería fenomenal.

–Además de su faceta de actriz, poco a poco se ha hecho un hueco en la literatura, ha presentado dos libros, tiene su propio canal de Youtube y un blog. ¿De dónde saca el tiempo para llevar a cabo tantos proyectos?

–Es un encaje de bolillos. Al final es un no parar, organizarte bien y hacer que el tiempo se extienda lo máximo posible. Todo se basa en una buena organización y mucho sacrificio. Te puedo decir que llevo mucho tiempo sin tener vacaciones. Suelo descansar lo justo, y sobre todo trabajo muy duro para obtener después la recompensa.