Un detenido por la muerte de la concursante de 'Gran Hermano' Natacha Jaitt

La policía argentina han tenido por falso testimonio a Raúl Velaztiqui Duarte, amigo de Natacha Jaitt, la ex participante de Gran Hermano en 2004, modelo y actriz que fue hallada muerta el pasado sábado en un club de la provincia bonaerense, informó el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte.

Según relató el fiscal general bonaerense en el medio local Todo Noticias, al tomar una segunda declaración a las personas que estuvieron con Jaitt esa noche, hallaron "notorias contradicciones" en la declaración de Velaztiqui, paraguayo de 49 años que había acompañado a la modelo al salón de fiestas.

El cuerpo de Jaitt, argentina de 42 años que alcanzó popularidad en nuestro país por concursar en el programa Gran Hermano, estaba desnudo sobre una cama en un local de la localidad bonaerense de Benavídez, y los resultados preliminares de la autopsia apuntan a un fallo multiorgánico, sin signos de violencia en el cuerpo y con restos de cocaína en las fosas nasales.

Conte Grand afirmó que, al revisar las cámaras del salón de fiestas, se hallaron "nuevas incongruencias" en lo que los testigos habían declarado sobre la muerte de la modelo, por lo que se les citó a una segunda declaración. Los fiscales encargados decidieron retener a Velaztiqui, a quien escucharon durante la madrugada de este martes, por no saber dar respuesta a algunas actitudes que muestra en los vídeos, como retirar un elemento del lugar de la muerte y guardarlo bajo el asiento de su automóvil, hecho que no había declarado. Asimismo, al comparar sus palabras con las grabaciones, los tiempos no concuerdan con los sitios en los que dijo que estuvo.

Según aseguró Conte Grand, se está resolviendo el lugar en el que Velaztiqui va a permanecer detenido.En referencia a la causa de la muerte de la argentina de 42 años -que en 2018 había acusado en un programa de televisión a reconocidos periodistas y políticos de ser abusadores de menores y llegó a escribir en Twitter que podían matarla- Conte Grand subrayó que "no hay nada definido todavía en un sentido" y destacó que en este caso ve una "carga de incongruencia excesiva".

La actriz había acudido el viernes por la noche al lugar de los hechos junto al ahora detenido para mantener una reunión con el dueño del establecimiento, Guillermo, argentino de 47 años, con el fin de realizar distintos tipos de eventos.

Fue en torno a las 02.00 hora local del sábado cuando la Policía acudió tras recibir una llamada al número de emergencias, que advertía de Jaitt estaba desvanecida.

Además de tomar declaración a los dos hombres, se interrogó a un estadounidense de 44 años, un argentino de 45 y una joven (sin determinar su nacionalidad) de 19, que según las cámaras del salón de fiestas habían estado allí esa noche.

Jaitt había llegado a reconocer en alguna ocasión que en el pasado tuvo problemas con la cocaína, aunque su entorno insiste en que en la actualidad no podía hacerlo y podía ser mortal, por contraindicación con una medicación que estaba tomando.

Alejandro Cipolla, abogado de la modelo, explicó hoy que las hipótesis sobre lo sucedido están abiertas."No sabemos si esto fue un crimen encargado o la única finalidad era el robo de información sensible que poseía Natacha", señaló a la salida de la Fiscalía, donde añadió que la detención de hoy refuerza la teoría de que la modelo "pudo ser víctima de algún tipo de delito".

Por su parte, Ulises Jaitt, hermano de la fallecida, remarcó que según la investigación Raúl Velaztiqui le quitó el teléfono móvil a Natacha.

"Ya está detenido Duarte, le sacó el celular a mi hermana para que mi hermana no pueda llamar a nadie cuando se empezó a sentir mal. Estamos hablando de un partícipe necesario en el presunto homicidio que le pasó a mi hermana", explicó, y negó que el detenido fuera amigo de ella.

"Esto me hace pensar a que a Natacha le hicieron una cama. La llevaron con el cuentito de un trabajo y terminó muerta", interpreta.