Lo difícil que es copiar a Antena 3, el espejo de la competencia

En un entorno multipantalla como es la sociedad actual, el diferencial de la televisión será su capacidad para vertebrar a esa sociedad llegando a públicos diferentes, siendo responsables con sus contenidos, mostrando diversidad, variedad y calidad. En la era en la que en internet (ya sea en una red social o una plataforma) se presenta más que nunca como una selva sin control en la que abundan las fake news, el contenido tóxico, el contenido amateur… la televisión tendrá que erigirse como ese espacio seguro y de calidad que llegue a todos y que siga proporcionando el mejor entretenimiento y la mejor información del audiovisual. Y la televisión deberá seguir siendo innovadora. Sobre todo, si las grandes apuestas en Twitch o Youtube con los Ibai, The Grefg y cía son hacer una versión low cost del Un, dos, tres o dar las uvas desde la Puerta del Sol con Ramón García.

Así tiene que ser la televisión de hoy en día y, en cierto modo, esa es la tecla que con acierto ha tocado Antena 3, que ha logrado aunar una televisión líder de audiencia (camino ya de los 20 meses consecutivos) con una televisión que tiene buena imagen y cuyos contenidos viajan por todo el mundo y son deseados por plataformas y operadores internacionales. Algo que era imposible para el ex CEOde Mediaset, Paolo Vasile, que siempre sostuvo que éxito y gloria (audiencia y prestigio) no eran compatibles. En la tele del pasado, quizá no. Pero en la tele del presente y del futuro tendrá que serlo a la fuerza. No puede ser de otra forma.

Antena 3 tiene los informativos líderes y los programas y series más vistas. Vallés o Sandra Golpe acumulan muchos días más espectadores que la suma de los informativos de La 1 y Telecinco. Lo mismo podría decirse del entretenimiento de la cadena. Prácticamente, todos los grandes formatos esperados están en Antena 3: El Hormiguero, La Voz, Pasapalabra, Mask Singer, Tu Cara Me Suena, La Ruleta de la suerte, El Desafío…

De ahí que sea incluso lógico que La 1 y, en especial, Telecinco apuesten por “parecerse” a Antena 3 en su intento por abandonar la crisis de audiencias en la que andan sumidas ambas cadenas. Sus últimos movimientos así lo apuntan. Telecinco trabaja en una parrilla con una serie de sobremesa, un magacín de tarde, concursos diarios, ha anunciado series turcas para el prime time, quiere renovar e impulsar sus maltrechos informativos… Vamos, que parece que en Mediaset ven a Antena 3 como el espejo en el que mirarse para abandonar una televisión más propia de los 90 y entrar en la televisión del siglo XXI. Y tres cuartos de lo mismo se podría decir de La 1, que lleva meses y meses estrenando nuevas producciones en un prueba-error sin final… a cuenta, eso sí, del dinero del contribuyente.

Pero no será fácil. Los discretos resultados que está obteniendo La 1 le deberían hacer ver a Telecinco que no se trata de “copiar” en pocos meses un modelo como el de Antena 3 que se lleva fraguando con planificación y perspicacia desde hace muchos años.

Cuando en Telecinco celebraban cada tarde el dato de share de Sálvame como si no hubiera otra cosa, en Antena 3 ya trabajaban en una serie como La Casa de Papel que pudiera tener una rentabilidad más allá de la propia cadena. De eso ya hace más de 5 años y basta con ver cuál ha sido el camino de ambas producciones en este tiempo para entender cómo ha cambiado la televisión y lo bien que lo supo anticipar Atresmedia a los tiempos actuales.

El espectador, el consumidor en general, siempre suele rechazar las copias. Prefiere el original. Y en cuestión de la televisión (en directo o en conserva) Antena 3 está siendo innovadora, está arriesgando y está apostando por una televisión con contenidos de calidad, variados y responsables. Una televisión que llegue a todos, ya sea por lineal, por redes, por su plataforma Atresplayer o vendiendo sus contenidos a otras plataformas. Atresmedia lleva años trabajando en "la tele del futuro" que es ya "la tele del presente". Y eso es algo que no se puede copiar en pocos meses.