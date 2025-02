La discusión de la eurovisiva pareja Nebulossa en plena calle

Decenas de transeúntes que estaban la semana pasada por la céntrica Plaza de Chueca de Madrid se toparon con una discusión en plena calle. La que estaba protagonizando en una terraza los miembros del dúo eurovisivo de Nebulossa, Mery Bas y Mark Dasousa. Una pelea viral en la que el cantante y compositor se encaraba con su pareja. "Eres una chalada", "qué te calles", fueron los gritos evidentes que sorprendieron a todos.

Hubo usuarios en las redes que convirtieron la discusión en cebo sin desvelar lo que sucedía a continuación, cuando Mery se ponía a bailar con otros dos presuntos espontáneos. Estaba claro así que la pelea formaba parte de una grabación.

Mery y Mark, de Nebulossa, escenifican una pelea en Chueca

Al cabo de los días desde Nebulossa se ha confirmado que efecitvamente esa pelea tan aparatosa, que llegó a causar disgusto entre los seguidores, se debía a una promoción del nuevo tema de Mery Bas y que canta en dueto con Mónica Naranjo, Venenosa. "Si ellos nos quieren sumisa ahora nos van a tener venenosas", es el mensaje que late de esa colaboración entre la alicantina y la de Figueras.

"Llevábais un par de días preocupadas preguntando, y aquí tenéis el motivo", han sonreído desde Nebulossa con esta aclaración. La pareja discutía para dar paso al estreno, el pasado día 21, de drama musical de Mónica y Mery, sobre el maltrato, que suena así.

Pese a no contar con el respaldo del televoto en el pasado Festival de Eurovisión, los ganadores del Benidorm Fest 2024 no cesan de tener proyectos. Tras el viral Zorra, que no fue entendido en Europa, Nebulossa son un grupo respetado en España y creadores de un himno en las fiestas del Orgullo.

El revuelo de esa pelea tenía su signficado y razón. Ha llegado el momento de Venenosa.