La inocente anécdota de Pablo Alborán cuando era pequeño: "Mamá, creo que tengo la regla"

Pablo Alborán fue este martes uno de los invitados al Late Xou de Marc Giró, y doble motivo. Por un lado, el estreno en Netflix de la segunda temporada de Respira, que supuso su debut como actor el año pasado. Y en segundo lugar, el lanzamiento este viernes de su nuevo álbum de estudio KM.0. Ambos trabajos que, lejos de la casualidad, el malagueño confirmó que están íntimamente conectados.

El nuevo disco de Alborán está cargado de narrativa. Lo presentó el pasado mes de septiembre con un concierto gratuito en la Puerta del Sol de Madrid y su packaging incluye una brújula. "Perder el norte de vez en cuando no está mal y, algo que te recuerde que lo has perdido, también", aseguró el cantante, antes de explicar todas las casualidades en torno a su nuevo trabajo discográfico.

Pablo Alborán y su vínculo con el número siete

Se trata de su séptimo álbum, que se lanza el próximo 7 de noviembre e incluye una canción titulada Planta 7. KM.0 sucede a un momento de fragilidad y vulnerabilidad en la vida de Alborán a causa de la enfermedad de un familiar. "Una persona se puso mala, pasó por quimioterapia y un transplantede de médula y estuvo ingresada en la planta 7 del Hospital La Fe de Valencia", relató el malagueño.

Entretanto, Alborán prosiguió con su carrera y, cuando su familia le comunica esta intervención, se encontraba grabando junto a Mikel Izal el videoclip de una canción llamada La fe. Pero las casualidades no terminan ahí. "Cuando ya todo ha salido bien y nos ha cambiado la vida, me llama mi representante para hacer el cásting de una serie de médicos, ambientada en un hospital de Valencia", ha dicho en relación con Respira.

"De pequeño eceaba y hablaba francés"

La entrevisto tomó un camino más divertido cuando Marc Giró puso sobre la mesa una curiosa anécdota del cantante. "Tú estabas convencido de que tenías la regla de pequeño", expuso el presentador, provocando las carcajadas del malagueño. El cantante explicó que se ha criado rodeado de mujeres, sobre todo, con su madre y su hermana, quien para él es su "segunda madre".

Alborán tenía apenas dos años cuando tuvo esta ocurrencia y, por si esto fuera poco, por aquel entonces "ceceaba y hablaba en francés" por influencia de su madre. El cantante contó que aquel día comenzó a sentirse mal y lo hizo saber desde la más pura inocencia, cuando dijo: "Mamá, me duele la barriga, me duele la cabeza, estoy muy cansado...". Finalmente, se sentó sobre la encimera, con los pies colgando y afirmó rotundo: "Yo creo que tengo la regla".

Así es 'Respira', la serie del doctor Pablo Alborán

Respira convierte en trama dramática la defensa de la sanidad pública y la lucha contra su privatización entre los dramas personales de profesionales y pacientes. Otra propuesta española de Netflix que la pasada semana estrenó su segunda temporada con nuevos personajes, con el debut en la interpretación del cantante malagueño Pablo Alborán .

La serie Respira prosigue con historias que abordan la salud mental, el afecto, el crecimiento personal o la corrupción. El inicio de la temporada arranca con la noticia de la privatización del hospital valenciano Joaquín Sorolla pese a las protestas de sus trabajadores, que deben asumir una nueva manera de trabajar y gestionar el centro médico.

“Detrás de la política, de la gestión de los hospitales, hay seres humanos, igual que estamos nosotros como pacientes, están ellos como médicos”, defiende Pablo Alborán, que interpreta un cirujano plástico con mucho interés por ganar dinero.