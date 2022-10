El respaldo de La Sexta a Cristina Saavedra tras su parón

Cristina Saavedra, presentadora de La Sexta Noticias, ha regresado a su trabajo tras permanecer un tiempo alejada de los focos y en compañía de su familia. La periodista ha tenido que reponerse a un verdadero drama humano con tres pérdidas familiares en menos de un año, y cuatro en dos años si contamos el fallecimiento de su madrina por covid en el 2020. Una serie de varapalos que han azotado con fuerza a una de las voces más reconocibles de la Sexta.

La tragedia comenzó en el verano de 2020 con el fallecimiento de su madrina a causa del coronavirus. Luego vendría el cáncer para llevarse a tres familiares. El 5 de junio de 2021 falleció su abuela, y sin apenas descanso para reposar el luto, el día 17 del mismo mes perdía la vida su hermana pequeña. Pero no todo quedó ahí, ya que el pasado mes de marzo, de nuevo el cáncer, sería la causa del fallecimiento de su hermana mayor, que dejaba sin madre a sus tres hijos. “Cuando no estés quedará todo lo que me estás enseñando. Y ya no estás, mi hermana mayor… Maestra”, expresaba con mucho dolor tras su muerte. El enésimo palo para una familia castigada con dureza.

La presentadora, en shock por todo lo ocurrido, tuvo que refugiarse con su familia en Galicia y dejar aparcada su labor informativa en la Sexta. Allí ha permanecido arropada por los suyos y como no por su marido, el periodista deportivo Manu Carreño. Esta semana ha decidido volver al trabajo, un regreso que ella misma anunciaba de la siguiente forma. “De vuelta. Gracias por el cariño que tanto me ha ayudado a estar aquí de nuevo. Nos vemos pronto en La Sexta Noticias, a las 20:00 horas”, posteaba en sus redes sociales. También tuvo tiempo para dejar un cariñoso mensaje a su sobrina que estaba jugando al fútbol. “De tu fuerza aprende mi fuerza. Te admito tanto como te quiero: infinito”.

Su regreso al plató de La Sexta Noticias ha estado cargado de emoción y felicidad. Saavedra ha vuelto a dibujar una sonrisa en su rostro y no ha podido evitar las lágrimas de felicidad por todo el cariño que ha recibido. Sus compañeros se han volcado con ella, regalándole un enorme ramo de flores y un sentido aplauso. La comunicadora ha compartido un mensaje en su perfil de Twitter junto con el vídeo de su calurosa bienvenida. “Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte”, publicaba tras su emocionante regreso al puesto de trabajo que ocupa desde hace diez años.

Cristina, que ha permanecido dos años desolada por las continuas pérdidas sufridas en el seno familiar, ha agradecido de corazón el chute de felicidad que le han inyectado sus compañeros de trabajo. No cabe duda que el trabajo nunca borrará el dolor que siente la periodista, pero si le servirá como válvula de escape y terapia para salir hacia delante.