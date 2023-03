El golpe de efecto de Almudena Cid que le habrá dolido mucho a Christian Gálvez

La gimnasta Almudena Cid ha sufrido en los últimos años con su traumática ruptura sentimental con Christian Gálvez y retomar la actividad profesional tras el parón de la pandemia. La querida deportista ha escrito Camina sin punteras, su autoterapia para afrontar los cambios en la vida.

Su ex marido, Christian Gálvez, es uno de los rostros mejor pagados de Mediaset, donde permaneció aunque el programa de éxito que presentaba, Pasapalabra, fue adquirido por Antena 3. Lo ha intentado con otros formatos, con 25 palabras en Telecinco actualmente, y con una feliz relación ahora con una compañera de cadena, Patricia Pardo.

Lo que no se podía imaginar nadie unos años atrás es que Almudena Cid apareciera por Pasapalabra sin Christian de presentador y así ha sido este miércoles. La ex gimnasta fue una de las invitadas al concurso que ahora conduce Roberto Leal, con quien charló de su libro y de otros proyectos, entre prueba y prueba. "La vida nos va a parar emocionalmente en algún momento", expresó hoy la vitoriana.

“La vida nos va a parar a todos emocionalmente en algún momento”. Esta es la bonita reflexión que hace @almudenacid en #Pasapalabra730. En directo: https://t.co/DyOMSfU9bc pic.twitter.com/yaT2mTydtO — Pasapalabra (@PasapalabraA3) March 22, 2023

La aparición de Cid en el programa que condujera su ex la habrá traído sensaciones diferentes a su experiencia. Lo que es seguro es que Gálvez, que no salió bien parado en cuestión de imagen con la ruptura, le habrá dolido que en su antiguo programa haya aparecido hoy su ex.