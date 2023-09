Toñi Moreno llora, Jesulín , cascarrabias, y Sandra Gago se marcha de 'MasterChef Celebrity'

La modelo y periodista Sandra Gago, esposa del tenista Feliciano López, ha sido la eliminada este jueves de MasterChef Celebrity. Una crema de calabacín con albahaca que sólo sabía a leche sobre una corvina pasada de cocción ha sido el mal plato que la ha condenado a dejar las cocinas del programa de La 1, que en la noche de los jueves está sufriendo la competencia de Gran Hermano y El Novato. Gago elaboró el peor plato de la prueba eliminatoria, donde había que incentivar la presencia de hierbas y especias, y no dio su protagonismo a la albahaca en su receta por lo que el jurado la tenía sentenciada desde el primer bocado. Un plato dedicado al primer amor que estuvo a la poca altura de su recuerdo, por lo que parece.

Hoy despedimos a Sandra Gago de las cocinas de #MCCelebrity. Gracias por compartir con nosotros tu talento y tu luz. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/oWnpOReXKc — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

Daniel Illescas, machacado por Jesulín sobre el turno de un juego en la final, había sido el otro concursante que estaba en el cadalso de la resolución final.

La humildad de Dani pidiendo perdón sin pensarlo para no generar conflicto #MCCelebrity pic.twitter.com/NXyGrcfm5L — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

Con la marcha de Gago se va otro de los participantes con perfil bajo, de los menos conocidos por el público, como suele suceder en estas temporadas. La marcha de César Cadaval el jueves pasado era de las que estaban 'previstas' tan pronto.

Jorge Cadaval comenzaba la gala de anoche teniendo un recuerdo a su hermano, aunque entendía que así la competencia era menor.

Para comenzar la primera prueba estaba versada en la pizza, con exhibición de Pasqualino Barbasso, campeón del mundo de pizza acrobática, y la presencia del chef italiano más español, Andrea Tumbarello. Por torpe, Jorge Sanz, que va a dar noches de gloria, se llevó el delantal negro al utilizar el rodillo para la masa en lugar del giro de muñeca.

¿Lloró una vez más Toñi? Por supuesto, a la matinal de Canal Sur se le cayó la pizza y después se acordó de Terelu "que me dijo, no vayas, no vayas".

Su pizza la llamó "que viva el rollo bollo". Los bollos sanluqueños son afamados, pero tal vez Toñi aludía a su vida personal.

Yo creo que tengo que aceptar mi destino y por la forma la voy a llamar QUE VIVA EL ROLLO BOLLO #MCCelebrity pic.twitter.com/8DeWAWLpor — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

Eduardo Casanova, otro participante en el punto de mira, también fue amonestado porque su pizza era de pollo y sabía a pescado ¿qué hizo? Él sabrá. La ganadora fue la colombiana Laura Londoño.

En la prueba de exteriores, pasaporte de David Bustamante hasta San Vicente de la Barquera con el Cenador de Amós de Jesús Sánchez, Londoño y Miguel Diosdado repartieron los equipos para hacer un menú para peregrinos del Camino de Santiago.

La prueba de exteriores fue una balsa de aceite, con todas las elaboraciones ordenadas... qué va, es mentira. Fue un puro (hemos escrito puro) desastre. Una de las vitros acabó rota. El equipo perdedor fue el de Londoño: Álvaro Escassi, la posteriormente eliminada Gago, que acabó mareada, Blanca Romero y su simpatía, Daniel Illescas, Jesulín el cascarrabias y Jorge Sanz. Jesulín cantó Toda con Bustamante. Vaya por Dios. El ex concursante y ex de OT tuvo que ayudar en el postre.

Laura Londoño se salvó en la prueba de las hierbas y ahí fue donde Jesulín se cabreó. Toñi, ya sin llorar, le advirtió:

"Pues mira no te voy a dar esa satisfacción Jesulín de Ubrique porque voy a pelear para que te vayas tú antes que yo" #MCCelebrity pic.twitter.com/VGqYNzjXZA — MasterChef (@MasterChef_es) September 21, 2023

En el cocinado Jorge Sanz fue el que superó mejor la eliminación con 'milhojo de hinojo' de una gala que se hizo larga, la verdad. A ver si estos famosos espabilan.