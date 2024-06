¿Quién es 'Elsbeth? El personaje que se merecía una serie que puedes ver ya

Sevilla/La plataforma Movistar Plus+ acaba de incorporar la serie Elsbeth, con Carrie Preston en el mismo papel que ya interpretó en las reconocidas ficciones de abogados The Good Wife y The Good Fight. La veterana actriz conseguido así su primer papel protagonista gracias al personaje que le valió, allá por 2013, su primer Emmy como secundaria y con el que estuvo nominada en 2016. La nueva ficción la protagoniza la peculiar abogada Elsbeth Tascioni, una mujer sin complejos.

A sus 57 años y tras una amplia trayectoria como secundaria, Preston se ha visto así con este papel protagonista de un personaje que ya había interpretado antes y cuyos casos serán episódicos y procedimentales, como las ficciones clásicas: un caso por entrega. Elsbeth es muy reconocible. Las series tienden a recuperar sólidas tradiciones para el espectador que busca 'nuevos productos de siempre' y así fue este nuevo encargo de la CBS que ya prepara la segunda temporada. "Es una comedia dentro de un drama, que trata temas inherentemente políticos", definía la propia actriz. Michelle y Robert King han trazado un nuevo mundo de abogagos con un personaje bien conocido, pero sin el carácter marcado por la política y la actualidad como sucedía con las premiadas The Good Wife y The Good Fight.

Los capítulos de Elsbeth arrancan con un asesinato perpetrado por personajes de las altas esferas de Nueva York y a partir de ahí discurre todo, con la implicación de la curiosa letrada, que se maneja con soltura y descreída entre las élites, que tienen un concepto diferente de la delicuencia de y de cómo evitar la responsabilidad a cambio de fuertes sumas de dinero.

En ese ambiente aparece Elsbeth Tascioni, con sus estridencias, sus ropas llamativas y sus opiniones en voz alta. La propia actriz recomienda que habría que ser así en la vida real en más ocasiones, ir sin complejos. En una entrevista a medios españoles señalaba que "no se debería tener miedo a dar la opinión, a hablar de corazón más a menudo", como hace su personaje. Está disfrutando con un proyecto así, cuando no imaginaba protagonizar una serie a estas alturas y con una vieja conocida como su sincera abogada, perfecto complemento cuando aparecía en sus series antecesoras. 'The Good Elsbeht' , la serie Elsbeth, cuenta en su elenco principal a Wendell Pierce (The Wire,Jack Ryan) y Carra Patterson (Socios y sabuesos).