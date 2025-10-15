Este encuentro es clave para la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'

El encuentro de la Dama Plateada con Benedict Bridgerton en la cuarta temporada de la serie

Netflix ha desvelado la fecha de estreno de la ansiada cuarta temporada de Los Bridgerton, acompañada de un primer tráiler que promete intrigas y pasiones al más puro estilo de la época de la Regencia británica. La serie de época, que desde su debut en 2022 se ha erigido como uno de los contenidos de más prestigio de Netflix, regresa con el foco puesto en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio artista de la familia que a diferencia de sus hermanos, el mayor y el menor, ya emparejados, navega aún por el cortejo entre las familias de la nobleza.

¿Qué es lo que pasa en la cuarta temporada de Los Bridgerton? En un encuentro en un baile de máscaras Benedict se topa con la enigmática Dama Plateada, presagio de romances prohibidos y secretos que el tráiler entreabre de car a las nuevas entregas.

La cuarta temporada de la ficción creada por Shonda Rhimes se dividirá en dos partes, los primeros episodios aterrizarán el 29 de enero mientras que para ver los restantes habrá que aguardar al 26 de febrero.Bastantes fans en las redes protestan por verse privados del atracón y visionar la serie “en dos actos”.

“Él desciende a su mundo, ella asciende al suyo, esta temporada nos romperá el corazón”, ha sido la reacción ante el tráiler con el nuevo protagonista. Junto a Luke Thompson, Yerin Ha es Sophie Baek, su pareja ansiada.

El resto de personajes principales están encarnada Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), y Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley).

Para ponerse al día, así fueron las tres primeras temporadas de 'Los Bridgerton'

La primera temporada de Los Bridgerton, estrenada en 2020, prentaba el romance de Daphne Bridgerton, la debutante más codiciada de la alta sociedad londinense, quien forja un pacto fingido con el enigmático Duque de Hastings para avivar su atractivo en el mercado matrimonial. Ambientada en la opulenta Regencia, la trama desenvuelve entre bailes fastuosos, duelos de honor y el acecho de la misteriosa Lady Whistledown, cuya pluma anónima destapa escándalos que sacuden a las familias rivales como los Featherington.

La segunda temporada, de 2022, vira hacia Anthony, el riguroso vizconde, cuya búsqueda de un enlace pragmático se complica con la llegada de las hermanas Sharma, desatando un triángulo amoroso cargado de tensiones raciales, deberes familiares y pasiones contenidas que culminan en una boda que redefine lealtades. Ambas temporadas, fieles al espíritu de Shonda Rhimes, fusionan drama histórico con diversidad inclusiva, con muchas escenas eróticas y también crítica social.

La tercera temporada, se lanzó también en 2024 en dos partes para intensificar la anticipación, salta al orden de los libros para iluminar la evolución de Colin Bridgerton, el viajero carismático, y Penelope Featherington, su confidente secreta y autora de las crónicas chismosas de Whistledown, en un romance que madura de la amistad a la intimidad prohibida. Mientras Penelope lidia con su identidad dual y las maquinaciones de su familia en quiebra, Benedict explora su bohemia artística y Eloise navega por sus conflictos ideológicos