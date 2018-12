Antes de lanzar un nuevo disco que ya asoma en el horizonte, Luis Fonsi se sentará de nuevo en la silla giratoria, con la mano cerca de pulsar el botón, para descubrir nuevos talentos en La Voz, tanto en Estados Unidos como en Antena 3 en España. El puertorriqueño confiará en su instinto. “Más que lo que uno escucha es lo que siente. Como te quitan la visión, uno se tiene que dejar llevar por el instinto y lo que uno siente”, explica el coach de Despacito.

“No todo es perfección vocal, tecnicismo, el rango más alto, la potencia... Hay cosas que no se pueden explicar en palabras, que simplemente uno siente, se te eriza la piel y te emocionan de una manera que es imposible no apretar el botón”, explica. Telemundo estrenará el 13 de enero la primera versión en español en EEUU de La Voz. Fonsi, que ya ha participado en la adaptación de Chile, cree que este espacio “Es un formato positivo que celebra la música”.

“Hacerlo en Estados Unidos es celebrar muchas banderas, muchas culturas diferentes, muchos acentos diferentes, pero desde un punto de vista de unión”, analiza. Su estrategia para formar su equipo será “estar muy cercano a los participantes, que sientan que soy su amigo. Trato de hablarles como de tú a tú. La palabra coach es eso: no somos jueces, somos sus acompañantes”, detalla. “Y aunque toquen decisiones, porque así son las reglas, quiero que sientan que estamos todos en el mismo nivel y poder comunicarme con ellos y compartir lo que he vivido en mi carrera: los momentos bonitos, los momentos difíciles, lo que he aprendido, lo que me ha funcionado y lo que no”, argumenta.

Muy sorprendido por el gran nivel de los contendientes, Fonsi también destaca el buen ambiente entre los coaches, que son compañeros a la vez que rivales. “Todos queremos ganar y todos luchamos por nuestro equipo, pero a la hora de la verdad hay muchísimo respeto, muchísimo cariño”, revela.

Fonsi aconseja a todos los concursantes a vivir el momento. “Uno se preocupa tanto de qué es lo próximo, que es lo que viene, el próximo viaje, el próximo concierto, el próximo disco, la próxima canción, que se nos olvida disfrutar el camino”.