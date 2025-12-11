España, a por la victoria en Eurovisión Junior (aunque lo tiene difícil)

Gonzalo Pinillos ha perfilado el número de Once upon a time (Érase una vez) que es la canción española que este sábado compite en Eurovisión Junior en Tífilis, Georgia. Es el tema que envía TVE, con estrofas en inglés y francés que participará junto a otros dos países que se han sumado al boicot contra Israel y que no estarán en Eurovisión 2026, Países Bajos e Irlanda

La balada es un canto a lectura y a los grandes personajes de la literatura juvenil (deTintín y Astérix a Peter Pan, Narnia y el Mundo de Oz), con momentos para que el joven madrileño se luzca con la voz. Gonzalo Pinillos tiene 14 años y una gran experiencia en musicales. Fue seleccionado entre 270 aspirantes.

Le acompañan dos bailarinas en ese viaje por los libros y una estructura redonda, formada por volúmenes, como puerta astral. Es una canción lucida, con mensaje, que ha calado en las redes y ahora se convierte en la ilusión de los eurofans españoles, soñando con una victoria, aunque estará complicada más allá de los conflictos de TVE y la UER.

En Eurovisión Junior, donde no participa Israel, las complicaciones geopolíticas quedan más bien al margen y cada año sobresalen los intérpretes que calan más entre el público que sigue el festival desde casa. En esta ocasión, de todas formas, y como ha pasado en muchas otras ocasiones, sobre todo en los adultos, no nos hagamos demasiadas ilusiones y disfrutemos con la gala a las cinco de la tarde en La 1. Gonzalo aparece en 14º puesto, sobre las seiw. El pasado año por estas fechas donde se celebraba el festival era en Madrid, tras el segundo puesto del año anterior. Francia, ganadora en 2023 se perfila también entre las favoritas en este año.

Este es el orden de intervención de Eurovisión Junior 2025

1 Malta – Eliza Borg – ‘I Believe’

2 Azerbaiyán – Yağmur – ‘Miau Miau’

3 Croacia – Marino Vrgoč – ‘Snovi’

4 San Marino – Martina CRV – ‘Beyond the Stars’

5 Armenia – Albert – ‘Brave Heart’

6 Ucrania – Sofia Nersesian – ‘Motanka’

7 Irlanda – Lottie O'Driscoll Murray – ‘Rúin’

8 Países Bajos – Meadow – ‘Freeze’

9 Polonia – Marianna Kłos – ‘Brightest Light’

10 Macedonia del Norte – Nela Mančeska – ‘Miracle’

11 Montenegro – Asja Džogović – ‘I tužna i srećna priča’

12 Italia – Leonardo Giovannangeli – ‘Rockstar’

13 Portugal – Inês Gonçalves – ‘Para Onde Vai o Amor?’

14 España – Gonzalo Pinillos – ‘Érase Una Vez (Once Upon A Time)’

15 Georgia – Anita Abgariani – ‘Shine Like a Star’

16 Chipre – Rafaella & Christos – ‘AWAY’

17 Francia – Lou Deleuze – ‘Ce Monde’

18 Albania – Kroni Pula – ‘Fruta Perime’

Las cadenas que participan son RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), Ictimai (Azerbaiyán), HRT (Croacia), CyBC (Chipre), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), MKRTV (Macedonia del Norte), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino), RTVE (España) y Suspilne (Ucrania). Los países que han regresado para esta edición son Montenegro, Croacia y Azerbaiyán.

España debutó en Eurovisión Junior en 2003, siendo uno de los 16 países fundadores y su primera etapa fue hasta 2006, regresando en 2009 con Melani García, que quedó tercera y es ahora una gran esperanza para que en algún momento represente a España en Eurovisión, aunque en estos momentos el regreso de TVE se presiente que puede ser para largo.

La onubense María Isabel, con Antes muerta que sencilla, fue la ganadora en 2004. Sandra Valero fue segunda en 2023 con Loviu.