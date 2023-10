"La estabilidad emocional que le aporta la familia a David Bisbal es fundamental"

Alexis Morante es un cineasta algecireño que ya desgranó la carrera de Héroes del Silencio o de Alejandro Sanz y que hoy estrena Bisbal en Movistar Plus +. Un documental, una película que recorre la trayectoria del cantante almeriense a lo largo de estos veinte años a través de su concierto conmemorativo en Almería. Alexis pasó una etapa en Estados Unidos, donde conoció al popular artista y regreso a España, a Málaga y Algeciras para rodar su película de ficción El universo de Oliver. "Me siento activista algecireño", proclama. Ahora está preparando una película sobre Gila en la Guerra Civil.

-¿Cómo es su relación con David Bisbal, cómo surge este proyecto que ve hoy la luz en Movistar Plus +?

-A Bisbal le tengo aprecio por generación, tengo la misma edad, me identifico con él desde Operación Triunfo. Cuando lo conozco en persona es en Los Ángeles, en 2019, cuando su representante, Alejandro Asensi, me pide que dirija un videoclip, Tears of Gold, con Carrie Underwood, que es una super estrella country, e hicieron una colaboración. Ahí nos conocimos ambos andaluces. En Los Ángeles todos los andaluces que estamos allí conectamos rápido. Repetí con él en otro videoclip Amor amé. Le convencí para que lo hiciera en las ruinas de Bolonia. Bisbal es un proyecto que estaba ahí con Universal, con Movistar Plus + y vimos cómo podía afrontarlo.

-¿Quién es David Bisbal?

-Para mí es como si fuera un amigo de adolescencia por su comportamiento, por su afecto. Nuestras familias son similares. Es como si fuéramos de la misma pandilla. de la misma ciudad. Algeciras y Almería son parecidas. Y en vez de irse a la universidad a él le tocó ir a Operación Triunfo. Una etapa que recuerda con cariño, como si fuera su etapa universitaria, pero entendiendo que ese programa era un evento histórico y donde él demuestra sus dotes y talento. Es el gran cambio que hace David Bisbal.

-¿Cómo ha digerido todo el proceso desde que aquel gran éxito en TVE? Ha tenido sus altibajos, sus dudas...

-La clave del éxito de David se sustenta en dos patas. Una es el talento tan grande que sabe exponer en el momento adecuado y la otra, tener los pies en el suelo, tener la humildad y estar atento a sus raíces, a su familia. La estabilidad emocional que le aporta su familia es fundamental. A diferencia de otros artistas, que llevan otra vida, él no es ostentoso, no se ha dado a la mala vida, por resumirlo. No se ha tomado la carrera artística como un deporte de élite, pero es muy trabajador. Yo he hecho documentales de sexo, drogas y rock and roll sino que hay que veces que lo interesante es ser una persona normal y mantener el éxito durante veinte años.

-¿Y hay un factor clave en esa vida, ese pegamento al suelo?

-Hay que ver el documental y que cada uno saque sus conclusiones. El apego a tu familia y a tus raíces es lo que permite que no se te vaya la cabeza. Que después de una carrera de veinte años decidas comenzar la celebración con un concierto en tu tierra es para tenerlo en cuenta Podía haber comenzado en Miami y todo el mundo lo habría aplaudido, en Madrid. Pero no, el decide hacerlo en Almería. Es un decisión suya que lo hacer por algo emocional, por algo personal. Y eso dice mucho de él.

-Es sinceridad y lealtad.

-Es lealtad con uno mismo. Y por eso es un ser querido. Cuando surge el vídeo de "¿cómo están los máquinas?" es porque es así. David no finge. Es alguien como nosotros, aparejado a cómo somos nosotros, intergeneracional.

-¿Le importa que en algunos estamentos, compañeros, no le den el sitio que se ha ganado?

-Claro que le importa. El tema central del documental es ese. Después de conseguir un éxito tan arrollador y rápido viene después lo difícil: ganarse ese respeto, con una industria que le mira por encima del hombro no sólo a él sino al resto de participantes de OT 1. A David le afecta especialmente porque empieza a conseguir cosas muy pronto, una carrera en América, grammys, pero le cuesta más que a otros artistas ser aceptado como un cantante de prestigio.

-¿Hubiera cambiado todo si hubiese ido, y triunfado, en Eurovisión?

-La película arranca con el miedo de David sobre si Corazón latino, en ese recorrido cronológico del concierto, va a ser aceptado por el público. Claro que el público lo acepta porque entiende que es su primer escalón. Su miedo es empezar un concierto tan grande con una canción que él cree de un pasado remoto. Él renegaba un poco de Corazón latino. Esa canción representa a un David del pasado, como si no hubiera estado preparado, sin embargo. Pierde importancia lo de Eurovisión. David abraza a su pasado. Te pregunto ¿Le hubiera ayudado un éxito en Eurovisión o tal vez habría ahondado en los clichés que le perjudica?

-El televoto lo ponía difícil, pero David Bisbal habría estado más cerca de la victoria en Eurovisión que Rosa. Por la canción, no por la calidad de ambos. ¿Cómo ha sido la producción de la película?

-Comienza a prepararse con los 20 años. Está vinculada a la preparación del concierto del pasado año y a partir de ahí lo vemos en su intimidad, con su familia. Y trabajamos con Dada Films, que ya en Raphaelismo mostró su capacidad de trabajar con archivos.

-¿Cómo acordó el contenido de la película con Bisbal?

-Es lo que hago normalmente. Al artista le pido confianza ciega para grabar todo. Y una vez que tenga un pre-montaje vean el conjunto. A veces si se ven las escenas por separado se ponen pegas. Alejandro Sanz vio en el tráiler algo que no le gustaba de su vestuario. Sin embargo cuando le pusimos la película en su casa, acabó llorando, se levantó y volvió a los dos minutos. Ni se dio cuenta de las pegas. Lo mismo pasó con Bisbal. Cuando ves la película entera no te fijas en detalles de defectos.

-En esa emoción entienden el aprecio que ha hecho su equipo.

-Es porque están viendo la película de su vida. Los artistas cuando se abren de esa manera son valientes. Tener una cámara encima, mostrar debilidades, contar cosas nunca dichas. Eso se produce en un momento de madurez. Tienes que estar preparado para hacerlo.

-Cómo atisba el futuro de Bisbal.

-El 20º aniversario, esta película, el amor con su familia y su mujer, ha sido un punto de inflexión. Es un momento estupendo para iniciar una segunda parte de su carrera. Tiene energía y talento para otros veinte años y seguirá siendo la misma persona. Él dijo en el FesTVal de Vitoria que lo que nunca querría es ser una caricatura de sí mismo cuando fuera mayor. Su carrera está en continuo movimiento y con retos constantes. Tal vez dentro de veinte años sería un buen momento para otra película.

-Un segundo capítulo. Se puede intuir que seguirá esa línea.

-Bisbal es nuestro y representa la vitalidad andaluza.