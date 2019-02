¿Es este el final de María Teresa Campos?

Pese a que regresó a la cadena donde fue reina de las mañanas, la relación de María Teresa Campos con Mediaset no ha llegado a ser realmente tan plácida ni satisfactoria en resultados de audiencia. Su relación con el público tampoco fue la misma desde que pasara de Telecinco a Antena 3 hace ya quince años, en una cadena en la que insultó a sus antiguos jefes. Su incuestionable trono se lo tomó Ana Rosa Quintana y la periodista forjada en Málaga no volvió desde entonces a aproximarse a la posición que tuvo, a lo que se sumó la persecución que sufrió por parte de la propia Mediaset.

La veterana presentadora, de 77 años, ve el fin de su actual contrato con la empresa de Telecinco, vínculo de confianza que rubricó durante su convalecencia tras un ictus, sin nuevos proyectos para regresar a la pantalla, tal como ambas partes habían acordado.

El reality Las Campos, salpicada aparición familiar, ni tuvo interés ni la audiencia se interesó en exceso. La hija mayor, Carmen Borrego, es ahora mismo una superviviente en Sálvame; y la menor, Terelu, pelea contra el cáncer, una enfermedad que ya tuvo que encarar la matriarca. La hija de Terelu, Alejandra Rubio, va tomando el relevo generacional y va a colgar vídeos personales en la plataforma MtMad, servicio de la propia Mediaset. Las enfermedades y las pocas certezas calan con preocupación en la estirpe Campos. Alejandra parece ser la compensación.

El principio del fin

Hace dos años que María Teresa se quedó sin Qué tiempo tan feliz, que con su estilo decimonónico se había aposentado en las eternas tardes de los fines de semana. Desde aquella cancelación precipitada sólo han existido contratiempos. Las revistas del corazón ya han puesto el altavoz y el radar para seguir los pasos en estas semanas de cuenta atrás del contrato de María Teresa Campos.

De no surgir nada en estos dos meses se vislumbra como poco probable que fuera a surgir algo fructífero después. La malagueña (nacida en Tetuán) diría adiós a la televisión en caso de que no surgiera ninguna oportunidad y desde Mediaset en estos momentos no hay perspectivas de experimentar con muchos formatos. Ya en varias ocasiones en Sálvame se ha barajado con el final.

Se han cumplido 31 años desde que María Teresa, procedente de la porfía radiofónica Apueste por una, entró con paso firme en Por la mañana, el primer matinal de TVE, el conducido por Jesús Hermida, tras haber pasado de largo en La tarde unas temporadas antes. Relevando al onubense cuando pasó a la tarde (Esta es su casa), en 1991 inició su reinado matinal con el Pasa la vida de la Primera Cadena y que en Telecinco se convirtió en Día a día, a partir de 1996. Por entonces nadie podía toserle a “la Campos”. El regreso se presenta ahora más complicado que nunca.