'La Voz Senior' elige esta noche a su ganador

La Voz Senior llega la noche de este domingo a su gran final en Antena 3 con ocho artistas que aspiran a convertirse en la mejor voz veterana de España. El programa se grabó después del confinamiento y todos lo vivirán de una manera muy especial y emotiva. La velada promete emociones fuertes.

La gala comenzará con el equipo de Antonio Orozco: Emi Bonilla cantará Trebole y Nico Fioole, You make me feel so young. Tras la actuación, su coach tendrá que decidir quién merece seguir peleando por continuar hasta el final. Tras ellos irá el equipo de Pastora Soler, con Fernando Demon interpretando Unchain my heart y Juana haciendo lo propio con La gata bajo la lluvia. Una vez tome la decisión Pastora, le llegará el turno al equipo de Bustamante, que tendrá que decidir entre Fernando Libén y sus Dos gardenias y Naida con Ebben N’Andro Lontana. Por último, será el momento del equipo de Rosana, con Los tres aries cantando Para toda la vida y Mingo que, junto a su piano, interpretará For once in my life.

Después de elegir a los cuatro artistas que siguen, los coaches podrán relajarse y vivir un momento muy especial: dejar sus huellas en el particular paseo de la fama, donde ya están las de Alejandro Sanz, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco.

Después llegará el momento de que los cuatro coaches canten cada uno con su finalista. Tras estas actuaciones, el público votará y Eva González será la encargada de decir los dos nombres que siguen en la lucha por ser la mejor voz senior del país. Antes de disfrutar de la actuación de los dos finalistas junto a Helena Bianco, la ganadora de la primera edición, y conocer al vencedor, que será elegido por el público presente en plató, los espectadores podrán ser partícipes de la graduación de primer año de coach de Rosana,