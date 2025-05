Guía completa de la primera semifinal de Eurovisión: una sevillana, Melody, y dos malagueños

El auditorio St. Jakobshalle de Basilea, Suiza, abre hoy la puerta de Eurovisión 2025, 69ª edición del Festival. A las 21.00, en La 1, primera semifinal con participación de la sevillana Melody con Esa diva, ya clasificada para la final del sábado. España, fuera de concurso actúa hoy quinta, sobre las 21.25.

La cita la organiza la UER con la Sociedad Suiza de Radiodifusión (SRG SSR). Esta noche participan 18 países, de los que 15 se juegan las diez plazas para la final, más la intervención de España, Italia y la anfitrionas Suiza. Podemos así intervenir en el televoto.

Las presentadoras son Sandra Studer, que representó a Suiza en 1991; la cómica Hazel Brugger; y la cantante Michelle Hunziker. Las voces por parte de TVE son los habituales Julia Varela, Tony Aguilar y los comentarios de Víctor Escudero.

Este es el orden de intervención de la primera semifinal de Eurovisión 2025:

1. Islandia: VAEB. ROA. Estilo: Pop-dance con elementos electrónicos, bailable. Recuerda a: Loreen. Ojo a la coreografía.

2. Polonia: Justyna Steczkowska. Gaja. Cambiamos a balada épica de una veterana del festival, con tonos del folclore polaco. Recuerda a: la intensidad de Jamala, la ucraniana ganadora de 2016. Debería de estar entre las clasificadas.

3. Eslovenia. Klemen. How much time do we have left. Pop melódico, de estética oscura, con toques operísticos. Recuerda a: Billie Eilish, pero en un calibre menor, claro.

4. Estonia. Tommy Cash. Espresso Macchiato. Hip-hop divertido con folk estonio. Recuerda a: Con su enfoque de humor evoca a la irreverencia del finlandés Käärijä y Cha Cha Cha de 2023. Estará en la final y debería alcanzar un Top 5.

5. España. Melody. Esa diva. La española actúa fuera del concurso y estamos a la espera de su puesta en escena, que potencia este electro pop de inspiración latina y flamenca. Por poderío, musical, vocal y coreográfico no va a ser. Recuerda a: Chanel, la aspiración es tomar aspectos del inolvidable tercer puesto de 2022. La intención es dar la sorpresa después de cambios tras semanas de indiferencia en las casas de apuestas.

6. Ucrania. Ziferblta. Bird of Pray. De nuevo el país en guerra envía un hip-hop con elementos tradicionales de su país. Recuerda a: los ganadores de 2022, Kalush Orchestra.

7. Suecia. KAJ. Bara Bada Bastu. Estos finlandeses fichados en el Melodifestivalen son los grandes favoritos de este años en una festival de nivel más bien bajo. Abordan un pop electrónico divertido. Recuerda a: The Weeknd.

8. Portugal. Napa. Deslocado. Balada soul con inspiración de fado, con estilo nostálgico elegante. Recuerda a: los vecinos vuelven a seguir la senda de Salvador Sobral, ganador de 2017.

Tras el intermedio de esta primera parte, prosigue la gala de la semifinal.

9. Noruega. Kyle Alessandro. Lighter. El cantante de origen malagueño ofrece un synthpop de melodía étnica de inspiración sami. Recuerda a: otro noruego como Alexander Rybak o la fusión étnica de Sunstroke Project. No nos encariñemos con Alessandro por si acaso, tiene muy justa la clasificación para la final.

10. Bélgica. Red Sebastian. Strobe Light. Pop indie de fondo dramático. Recuerda a: La intensidad de Duncan Laurence, el ganador de 2019 por País Bajos.

11. Italia. Lucio Corsi. Volevo Essere Un Duro. Pop urbano con influencia de pop electrónico italiano. También está clasificado para la final. Recuerda a: Stromae.

12. Azerbaiyán. Mamagama. Run with u. Tema pop con influencias étnicas del Cáucaso, una fusión muy de estos participantes. Recuerda a: otros paisanos como Ell & Nikki.

13. San Marino. Gabry Ponte. Tutta L’Italia. El pequeño país vuelve a intentar meterse en la final y tener más nombre en el festival. Su preselección es de lo más internacional y en este caso vención es pop-rock con inspiración punk. Recuerda a: Måneskin, los ganadores de 2021. Esa era la intención de apostar por él.

14. Albania. Skhodra Elektronike. Zjerm. Aportan una balada poderosa con elementos pop, elementos étnicos y con aspiraciones a hacerse notar. Recuerda a: Fangoria, Alaska y Nacho Canut, con tono balcánico. La puesta en escena decantará las posibilidades de este dúo.

15.Países Bajos. Claude. C’est la vie. Es una sensible balada que asciende con ritmos de synthpop. Recuerda a: la chanson actual, los grandes baladistas franceses recientes como Vianney, melancolía a raudales.

16. Croacia. Marko Bosnjak. Poison Cake. Rock con inspiración grunge. Es de los favoritos... para quedarse fuera esta noche. Recuerda a: Green River, con todas las distancias posibles.

17. Suiza. Zoë Më. Voyage. Otra pieza intimista (Suiza no quiere repetir papel de anfitrión) con elementos de chanson contemporánea.Recuerda a:voces francesas como Laura Fabian o Aurora.

18. Chipre. Theo Evan Shh. Pop electrónico-disco, bailable, con influencia helénica. Puede dar una sorpresa con su puesta en escena a cargo del español Sergio Jaén y coreografía de otro malagueño, Borja Rueda. Recuerda a: salvando otra vez en este caso las distancias, Justin Timberlake.

Tras las interpretaciones estará el margen de tiempo para llamar por el televoto, aunque se puede efectuar desde la primera canción. Sólo se clasifica con esta modalidad, los jurados se reservan para la final. Los espectadores de TVE pueden participar apostando por sus temas favoritos para que estén pugnando por el título del sábado.