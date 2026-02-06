Hacienda se quedará con este gran pellizco de los 2,7 millones ganados por Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra'

Tras las 25 preguntas respondidas correctamente en la medianoche de este jueves al viernes por Rosa Rodríguez en Pasapalbra se le añade ahora una cuestión más al Rosco. ¿Cuánto deberá contribuir la ganadora a Haciendo por este fenomenal ingreso? Los premios en la tele, como todo los pellizcos ya incluidos los de la lotería, tienen que pasar por taquilla para las arcas del Estado.

Rosa Rodríguez y su premio de 2.716.000 euros es histórico, pero también lo es la factura fiscal que deberá afrontar. Así que esta noche en Pasapaplabra todos hemos ganado con ese golpe de esfuerzo de la concursante gallega. Su antecesor, Óscar Díaz, ya expresó que estaba encantado con que parte de su dinero fuera a engrosar las inversiones para el país.

La victoria de Rosa en Pasapalabra no solo ha emocionado a la audiencia, sino que ha activado la maquinaria de la Agencia Tributaria. Al residir en Galicia, la concursante deberá tributar por un tipo impositivo que rozará el 47% del total del premio.

Tras 307 programas de estudio y sacrificio, Rosa Rodríguez ya tiene en su haber ese bote de 2.716.000 euros. Sin embargo, la cifra que verá ingresada en su cuenta bancaria será sensiblemente menor. Los premios de televisión tributan como ganancias patrimoniales en la base imponible general del IRPF, lo que significa que se suman a sus ingresos como profesora de universidad (estaba en excedencia en estos momentos) para determinar el impuesto final.

En el mismo momento en que Rosa reciba el premio, ingreso que se efectuará en estos días tras la emisión del programa ganador, la cadena de televisión, en este caso Atresmedia, realizará una retención a cuenta del 19%. Esto supone que, de entrada, 516.040 euros irán directamente a las arcas públicas como adelanto. Rosa recibirá de forma líquida unos 2,2 millones de euros, pero su cita definitiva con Hacienda llegará en la declaración de la renta del próximo año.

El IRPF se divide en dos tramos: el estatal (que es igual para todos) y el autonómico (que depende de donde resida el contribuyente). Al vivir en Galicia, Rosa se enfrenta a un tramo autonómico que, sumado al estatal, sitúa el tipo marginal máximo para estas cantidades en aproximadamente el 47% (un 22,5% estatal y un 24,5% autonómico).

Haciendo un cálculo aproximado (y sin contar posibles deducciones personales o su sueldo anual), la contribución fiscal de ese premio será de 1.276.520 aproximadamente. ¿Cuánto ha ganado neto Rosa Rodríguez con el bote de Pasapalabra? 1.439.480 euros

A pesar de que Hacienda se convierte en co-ganadora de Pasapalabra, a Rosa le quedarán libres de impuestos cerca de 1,44 millones. Una cantidad para cumplir sus deseos: estudiar la carrera de Psicología, perfeccionar su técnica con los quesos y las masas, y asegurar el futuro de su familia, devolviendo a sus padres aquel sacrificio que hicieron cuando emigraron de Argentina. Y una vida "más tranquila", como era su empeño, al lado de sus padres y sus tres hermanos.

Eso si, Rosa Rodríguez ya no solo es una experta en el diccionario y en jugadores la NFL. Ahora también ha pasado a ser una de las mayores contribuyentes de Galicia en este ejercicio fiscal.