La historia de Lady Everest, la mujer y el documental que debes descubrir

Con motivo de este 11 de diciembre, que es el Día Internacional de las Montañas, se presenta Lady Everest, un documental que rescata del olvido a la figura de la escaladora Junko Tabei (1939-2016), la primera mujer en alcanzar la cima del mundo y, con el tiempo, en coronar las Siete Cumbres.

Dirigido por la asturiana Isabel Díaz Novo y producido por el francés Jean-Michel Jordá, el documental llega justo en el año en que se cumplen 50 años de aquella gesta histórica: el 16 de mayo de 1975. Doce días antes de hacer cumbre la deportista nipona sobrevivió milagrosamente a una avalancha a 6.300 metros que sepultó su campamento mientras dormía. Desenterrada por sus compañeras sherpas, con el cuerpo magullado cuerpo y la voluntad intacta, continuó hasta los 8.848 metros.

Con apenas metro y medio de altura, madre de una niña de tres años y en un Japón de los años 70 donde el alpinismo femenino era visto casi como una excentricidad, Junko lideró una expedición íntegramente femenina que cambió para siempre la historia de la alta montaña. Lady Everest es el testimonio íntimo de aquella proeza y la aventura visual de recorrer el techo del mundo.

El trabajo de Díaz Novo incluye entrevistas con Masanobu Tabei y Shinya Tabei, su marido y su hijo, y la montañera Yumiko Hiraki, amiga inseparable de Junko en sus expediciones.

La cámara viaja a los lugares clave de su vida: el Monte Fuji, el Annapurna III, donde abrió en 1970 una vía que aún hoy no ha sido repetida, el Aconcagua y el campo base del Everest. El documental incluye secuencias de animación que recrean con delicadeza su infancia y los episodios más duros de la empresa de 1975, aportando emoción en torn a todo lo ocurrido.

Un campamento en el Everest / EFE

La semblanza también subraya el compromiso medioambiental de Tabei. Ella fue fundadora y directora del Himalayan Adventure Trust of Japan, organizó limpiezas anuales en el Everest desde los años 90 para mantener lo más virgen la cima antes de que llegar hasa esta cumbre se convirtiera en moda aventurera. Y tras el tsunami de Fukushima en 201 dedicó sus últimos años a apoyar a las comunidades afectadas.

Una curiosidad que aparece en la película: alcanzó la cima del mundo llevando el reloj altímetro Bivouac de su marido, un Favre-Leuba suizo que, 50 años después, aún funciona y que Masanobu descubre emocionado. Isabel Díaz Novo, autora de títulos premiados como Pirineístas, mujeres y montañas (2022) o Himalaya subterráneo, lamenta que Lady Everest, que Junko, "quedara silenciada por ser mujer y por ser asiática". "El documental es mi forma de devolverle la voz y el lugar que merece en la historia universal de la montaña”.

Junto a la cinesta asturiana, Jean-Michel Jordá (más de 40 documentales sobre el Himalaya y ocho premios internacionales), que aporta una mirada técnica y estética impecable, la misma que ya brilló en Everest Invaders o Everest Green.

Lady Everest se estrena en el BBK Mendi Film de Bilbao y recorrerá los principales festivales de montaña del planeta además de aspirar a verse bajo demanda tras su paso por la pantalla grande. Un homenaje necesario a una mujer menuda de estatura y gigante en compromiso.