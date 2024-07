El hueso "cuqui", Anabel Pantoja y sus conocimientos médicos en 'Supervivientes All Stars'

"Duele mucho el hueso cuqui", ha observado Anabel Pantoja como analista sobre la lesión de la que ha debido ser atendido Jorge Pérez en Supervivientes All Stars este lunes, gala que contraprogramaba El Grand Prix, que regresaba a La 1. Jorge Javier Vázquez es el conductor de este análisis de lo que sucede en Honduras y uno de los momentos de este espacio ha sido dicha intervención al ex benemérito, que debió salir de plano por un dolor. Jorge Pérez no está destacando en esta convivencia y ya prometió a su familia que no iba a arriesgarse en las pruebas para no tener contratiempos de salud. De ahí que sea más cuidadoso que en su anterior etapa en Supervivientes. Se mareó en directo y fue ayudado por sus compañeros para que fuera atendido por el equipo médico que los atiende en plena playa.

Ante ese mareo es el "hueso cuqui" es el que le está dando más problemas y molestias, dolores que desde el trasero le llegan al alma al que fuera ganador en 2020 y así lo ha hecho saber Anabel, cuidándose con su embarazo. Jorge Javier ha querido aclarar a qué parte del sistema óseo se estaba refiriendo la sobrina de Isabel Pantoja. Creía que ella estaba bromeando cuando aludía a la atención médica que recibía su tocayo.

En realidad el hueso cuqui que cita Anabel Pantoja es el extensión inferior de la espina dorsal, el último fragmento de la columna verterbral. Eso es: el coxis, no el cuqui. Un hueso sólido y fuerte que señala la división de los glúteos. "El hueso del culo" como se resumen en los comentarios cotidianos. Una parte del cuerpo a la que no damos importancia pero que en caso de caída en posición de sentado es la que está más expuesta. De hecho las fisuras en el coxis tardan mucho tiempo en curarse ya que no hay forma de ser intervenidas para aligerar su cura, que es lo que está sufriendo Jorge Pérez.

El ex guardia civil, que se salvó la semana pasada en la nominación junto a Olga Moreno, la que fue expulsada., regresó al cabo de unos minutos tras ser observado del mareo, "todo bien", quiso aclarar de cara a los familiares y amigos que siguen su aventura. Y el hueso cuqui, tratado con cariño para ningún contratiempo en una prueba convierta el dolor persistente en algo más molesto.