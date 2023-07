El amor infinito que se profesan Miki Nadal y Dabiz Muñoz

Pocos días después de dar a luz, entre dolores como desgrana en las redes sociales, Cristina Pedroche aparece en el prime time de Antena 3 con Password, Son programas grabados meses atrás y en los que la presentadora quería reclamarse como conductora de espacios de entretenimiento en la noche. Password es una fórmula rescatada por Atresmedia y que la pone a prueba en estas vacaciones en la franja habitual de los concursos, el viernes por la noche. El formato triunfó en las tardes de Cuatro y trece años después reaparece en la parrilla. Pedroche fue la incorporación aunque los espectadores, en modo nostalgia como ha demostrado el Grand Prix, pedían el regreso de Luján Argüelles, que tenía proyectos con TVE y que finalmente ha vuelto a recalar en Mediaset.

Password, espacio de Fremantle (Got Talent) nació en la televisión estadounidense en los años 60 y tuvo su mayor éxito en el Reino Unido, en la BBC. Regresa a nuestro país con famosos y participantes anónimos. Entere los invitados de las entregas grabadas figuran David Bustamante, Chenoa, Antonio Resines, Ana Milán, Santiago Segura o Lorena Castell. Los que abren la temporada son dos personas muy queridas por la presentadora, que debutaba así con dosis extra de confianza. Por un lado su marido, el reconocido chef Dabiz Muñoz; y su mejor amigo, Miki Nadal.

El aragonés fue padre de Galatea meses antes de que se conociera que Cristina Pedroche estaba embarazada y que nació el pasado 14 de julio y se llama Laia. Ambos amigos mostrarán toda su complicidad. Miki trabaja con Cristina desde su debut en Sé lo que hicisteis hace catorce años y su marido fue fundamental para su éxito en MasterChef Celebrity, programa en el que venció compartiendo victoria con Juanma Castaño. La labor mostrada en el formato culinario de La 1 tenía el sello de la influencia del de DiverXo.

Sobre el excelente ambiente de ambos, Dabiz evocaba este jueves a su compadre: "cuanto más pasan los años más valoro el amor y la amistad, y es muy necesario no olvidar decirlo y mostrarlo a menud,o, así que hoy voy a decir a Miki Nadal que le quiero mucho", fue su mensaje a modo de promoción añadida de Password.

"Pues me toca a mí decirte lo que pienso. Y te gano porque aparte de quererte lo mismo que tú a mi, yo además admiro tu inconmensurable talento. Me refiero a la cocina, no al pádel, por supuesto", ha respondido Miki.

Ambos ya están listos para el programa que llega a Antena 3.

¿Cómo es la mecánica de ‘Password’?

Cada equipo (concursante-famoso) luchará por adivinar palabras claves, passwords, que solo uno de los componentes de la pareja conoce. ¿Cómo lo harán? Ofreciéndole pistas, palabras o claves de una sola palabra y tendrán un tiempo limitado para adivinarlo.

El programa se divide en tres fases:

1ª Partida: dos concursantes lucharán con la ayuda de los invitados por ganar esta partida. El que lo consiga podrá llevarse hasta 10.000€ y es automáticamente finalista de la Superpartida.

2ª Partida: dos nuevos concursantes lucharán con la ayuda de los invitados por ganar esta partida. El que lo consiga podrá ganar hasta 10.000€ y es automáticamente finalista de la Superpartida.

Superpartida: los dos ganadores de las partidas anteriores se enfrentarán, con la ayuda de los invitados en esta partida final. Ganar será crucial ya que el que lo consiga puede llevarse hasta 20.000 euros.