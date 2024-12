Juan y Medio sufre un llamativo percance con unas naranjas al salir de plató: "No podía moverme"

Si hay un presentador ilustre en Canal Sur ese es Juan y Medio. Su trabajo al frente de diversos programas avalan una dilatada trayectoria que ha desarrollado tanto dentro como fuera del ente autonómico, en Televisión Española, Antena 3 o Telecinco. En la actualidad es el conductor de La tarde, aquí y ahora, espacio del que se puso al frente en 2009. Precisamente, ha sido en el programa de este miércoles donde el almeriense ha detallado un percance que fue captado por el equipo técnico.

"Me he operado el hombro y Juan se mete mucho conmigo: que si no trabajo el hombro, que si no hago fuerza...", comentaba ante el público en plató Eva Ruiz. En el tono de humor habitual, la presentadora del espacio diario de Canal Sur ironizaba con el ejercicio de empatía de su compañero antes dar paso a las imágenes del accidente en cuestión: "Cuando nuestro Juan y Medio salía del programa, él se acordaba de lo que a mí me dolía el hombro y diría: 'Voy a hacer lo mismo'".

A continuación, La tarde, aquí y ahora emitía las imágenes de un aparcamiento de las instalaciones de Canal Sur en las que se ve a Juan y Medio dirigirse a su coche. El presentador iba cargado con una bolsa y una malla de naranjas en aparente normalidad, pero de pronto comienza a hacer un movimiento extraño: "Él ve venir a nuestros compañeros y se pone a trabajar el hombrito con la bolsita de naranjas", señala Ruiz.

Mientras, el almeriense trató entonces de defenderse: "No era por ver a los compañeros, consideré que era un peso lo suficientemente bueno como para intentar girar el fémur". "Entonces estuve girando con la mala suerte, no sé si lo recogerá las cámaras...", bromeaba Juan y Medio sobre su inesperado desliz.

"Me habían dado una bolsa de naranjas y ¡se rompe la bolsa de naranjas!", exclamaba en el presentador. "Las naranjas se van corriendo hasta el portón de entrada, que son un montón de metros...", apuntaba su compañera Eva Ruiz. "Yo el pie no podía moverlo, porque se iban todas las demás", comentaba Juan y Medio sobre las imágenes.

"¡Tú no te quisiste mover por no agacharte!", protestó divertida Eva Ruiz, ante el vídeo que muestra cómo le ayudaron algunos de los trabajadores de programa. "¿Por qué no te agachaste? ¿Porque te dolía el lumbago?", le recriminó la presentadora. Ante este acorralamiento, Juan y Medio no pudo más que pedir un aplauso del público y darle la razón a su compañera.

Juan y Medio, un referente para las personas mayores

La tarde, aqui y ahora se emite de lunes a viernes en la parrilla de Canal Sur. El magacín de actualidad, humor y música destaca por reservar un lugar especial a sus invitados, personas que están pasando por un momento de soledad, normalmente mayores, que acuden al programa con el objetivo de conocer a personas con sus mismos intereses.

En 2022, el programa recibió el premio Vida Senior, otorgado por la Fundación Juan Cruzado, un reconocimiento a su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Por los mismos motivos, el formato de Canal Sur recibió en 2015 el premio Andalucía Excelente al mejor programa de entretenimiento.