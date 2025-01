Las lecciones de vida de Juan y Medio en ‘Lo de Évole’

Juan y Medio ha sido el primer invitado de una nueva temporada de Lo de Évole, el formato de entrevistas íntimas de la Sexta conducido por Jordi Évole. El periodista catalán sentía la necesidad de charlar pausadamente con el presentador de La tarde, aquí y ahora y desde luego que la conversación ha dejado grandes titulares.

Jordi Évole le ha preguntado a Juan y Medio qué es lo que buscan las personas mayores que van a su programa. El presentador del magacín de tarde de Canal Sur ha confirmado que el objetivo principal de las personas mayores que acuden a su programa es huir de la soledad.

“La gente lo que quiere es compañía. El sexo no se abandona en estas edades; se transforma. Puede no haber consumación, pero sexo, hay. Hay besos, hay caricias, hay piel con piel, hay el estar abrazados en una cama los dos desnudos con 80 años. Es sentir el calor de otra persona que te habla, que te pregunta, que se interesa por tus cosas”, ha explicado.

El almeriense ha citado un ejemplo para demostrar hasta qué punto llega la soledad a las personas mayores, una situación que se acentúa aún más en el caso de las mujeres. “Han dicho, ‘si no me llama ningún hombre, también vale alguna mujer que esté sola y que quiera dejar de estarlo, y se viene a casa, y estamos las dos juntas, nos preparamos la comida juntas, vamos a misa, charlamos, paseamos…”, ha añadido.

Évole también le ha preguntado por el hecho de no haber tenido hijos, un pesar crónico que persigue al veterano periodista. “Sí. Lo tengo y me acompaña. Va conmigo. Es crónico. Me hubiese gustado, como decía el escritor mexicano Fuentes, ‘carne de mi carne puesta en pie’”, ha comentado.

Sin embargo, Juan y Medio no ha perdido la esperanza y aún sueña con ser padre algún día. “Lo deseo y me gustaría que pasara. Cada día que pasa es más difícil, pero pienso en ese niño y me hace pensar que es verdad que he conseguido una serie de cosas en mi vida, pero otras han quedado atrás, y eso me lastra”, ha reflexionado.