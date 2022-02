Unos lobos enmascarados, rivales de Chanel en Eurovisión 2022

Un machacón tema techno con aire naif, Give That Wolf A Banana (Dale a este lobo una banana), se ha convertido en unos de los principales rivales confirmados del Slo Mo de Chanel que representará a España en el Festival de Eurovisión 2022. Noruega enviará al singular conjunto Subwoolfer, cuya puesta en escena estaría sacada del programa Mask Singer, con dos lobo amarillos con gafas e indumentaria de hombres de negro, y con aire musical de LMFAO.

La selección de la televisión pública noruega dio la victoria a esta llamativa interpretación, divertida y pensada para ser un éxito bailable, como sucede también con la aspirante española. Subwoolfer tenían como principales rivales a Northkid, que defendían el intenso tema Someone.

Junto a la italiana Brividi, de Mahmood y Blanco, la favorita de las casas de apuestas en estos momentos, otra potente balada, la de Polonia, a cargo de Krystian Ochman, fue elegida en el pasado fin de semana. River es el título del tema polaco y que consiguió el respaldo del televoto con más de la mitad de las puntuaciones lanzadas desde los hogares de este país.

La cadena Ten emitió en la TDT la selección de San Marino, interminable gala del sábado en la que competía la española Cristina Ramos. Pese al virtuosismo lírico de la canaria su tema no estuvo siquiera en el top 10 sanmarinense. Ganó el intérprete favorito, el rockero Achille Lauro, con Stripper, que también cuenta con sus expectativas ante los apostantes. Una prolongación de Zitti e Buoni, los ganadores por Italia el pasado año.

Malta fue otro de los países en confirmar su rivalidad en Turín con Emma Muscat y su épico Out of sight, muy convencional y que no se contempla que vaya a tener opciones.