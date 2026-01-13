Manuel Carrasco inaugura la nueva temporada de 'Lo de Évole' con pullas a 'Operación Triunfo': "Nadie puede salir bien del todo"

laSexta estrena este domingo 18 de enero a las 21:30 horas la séptima temporada de Lo de Évole, que ha presentado en una promo cantada bajo el subtítulo de 'Lo de Évole Fest' y "el programa que une a España". Casualidad o no, el cantante Manuel Carrasco será el primer cabeza de cartel de una entrega llena de arte, música y un peculiar homenaje a Resacón en Las Vegas. En el primer avance, el de Isla Cristina se confiesa ante el presentador: "Nunca había pensado en que me entrevistaras".

Carrasco y Évole se citan en un pub de Londres, a pesar de su escaso dominio del inglés de ambos, lo que le lleva a recordar entre cervezas una de sus anécdotas en Operación Triunfo: "Entre los dos no hacemos uno". El onubense, subcampeón de la segunda edición, sugiere también cuál es su opinión actual sobre el formato: "Nadie que sale de 'OT' sale bien del todo".

Sobre sus inicios en la industria musical, Carrasco achaca al programa de talentos la siguiente paradoja: "En mis primeros discos y mis primeras canciones, pese a ser el autor completo, solo tengo la mitad de los derechos". A la pregunta de Évole de si volvería a entrar en el concurso, el artista lo descarta por completo: "Sabiendo lo que sé ahora, no".

"Con los años me he puesto todavía más flamenco"

Más allá de la obligada mención a 'OT', Manuel Carrasco aborda las claves de su "magnetismo" con el público: "Me he tenido que ganar a la gente, persona por persona". Tras el lanzamiento de su noveno álbum Pueblo Salvaje II, el onubense ofrecerá el próximo mes de junio cuatro conciertos en el Estado de La Cartuja de Sevilla bajo el universo conceptual Salvaje desde la raíz. De momento, las entradas para dos de esos conciertos inéditos, con capacidad para 70.000 personas cada uno, se agotaron en cuestión de unos días.

Manuel Carrasco ya es uno de los artistas más exitosos del país. En 2022 batió un récord de asistentes a un concierto en España reconocido por la SGAE, al reunir a 74.346 espectadores, precisamente, en el estadio de La Cartuja. Sin embargo, el artista reconoce: "No me gusta ostentar". El de Isla Cristina ha logrado construir un estilo personal, pese a las cortapisas en los albores de su carrera: "Me han dicho 'tú suenas muy andaluz, no puedes sonar en la radio. Y yo no he cambiado un ápice en ese aspecto, me he puesto todavía más bravo, más flamenco".

"Intentan engañar a la gente con el discurso antiinmigración y algunos caen"

En la entrega del próximo domingo, en que podremos ver a Carrasco cantar junto a Évole en un karaoke o jugar al yo nunca, constetará a preguntas sobre su vida familiar o significarse ante cuestiones de actualidad, como la inmigración. "Nosotros fuimos un pueblo emigrante. Es intentar engañar a la gente con lo más básico y hay gente que cae", asegura en relación con los bulos y discursos políticos en torno a los menas.

También habrá lugar para otra de las pasiones del artista: el fútbol. Madridista acérrimo, Évole y Carrasco llegan a enviarle un vídeo al mismísimo presidente del club blanco: "Florentino, este programa depende de que tú cojas o no el teléfono. No te cuesta nada".

Finalmente, el programa mostrará otras escenas hilarantes, como la reacción de Carrasco al conocer que Évole se ha puesto su colonia: "Con razón nos hemos llevado tan bien".

Manu Sánchez, Fernado Tejero o Alba Flores, próximos invitados

La nueva temporada de Lo de Évole cuenta entre sus invitados con otros nombres propios del espectáculo, como el humorista Manu Sánchez. La entrevista, abierta al público, fue grabada el pasado mes de mayo en el Cartuja Center CITE de Sevilla y la recaudación de las entradas fue destinada a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex). "Me siento en casa, pero sé que estoy en tu casa. Como cuando vas a casa de tus suegros a conocerles por primera vez e intentas que no noten que conoces el sofá", bromea el cómico, lo que provoca sin pretenderlo un ataque de cataplexia al presentador.

Évole también entrevistará a Fernando Tejero, junto a quien visitará a Malena Alterio; al escritor Juan José Millas y las actrices Lola Herrera, Loles León y Alba Flores. Otros nombres se irán desvelando en próximas fechas.