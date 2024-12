María Patiño arrasa en redes sociales con su original respuesta a un mensaje

La periodista y presentadora María Patiño se ha vuelta tendencia en redes sociales gracias a muchas de sus respuestas a las críticas que recibe; respuestas que reciben miles de likes en redes sociales por su originalidad. Con su estilo directo y sincero, Patiño ha logrado captar la atención tanto de sus seguidores como de sus ‘haters’.

Todo comenzó cuando una usuaria de la plataforma X (antes conocida como Twitter) hizo un comentario acerca de su desagrado hacia la periodista sin etiquetarla directamente. El comentario que puso fue el siguiente: “No soporto a María Patiño”. Contra todo pronóstico, María Patiño encontró el comentario y decidió responder con un “Yo tampoco”. Esta breve frase no tardó en hacerse viral, con más de 6.000 'me gusta' en tan solo 12 horas.

La respuesta de Patiño habla de su capacidad para enfrentar las críticas con humor y autocrítica. Muchos apoyaron la actitud de la periodista, calificándola de “ejemplo de elegancia ante las críticas”.

Polémica con Aldo Comas y Macarena Gómez

Este no ha sido el único momento que ha colocado a María Patiño en el centro del debate. También se ha viralizado su respuesta a las declaraciones de Aldo Comas, esposo de la actriz Macarena Gómez. Comas hizo una publicación en la que les instaba a las víctimas de acoso y abuso a presentar sus denuncias ante la Policía y no utilicen plataformas como Instagram o medios de comunicación para hacerlas públicas.

La publicación de Comas decía lo siguiente: “Que se denuncie, que vayan a la Policía y no a Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele”. Estas palabras generaron bastante controversia en las redes sociales, y María Patiño no tardó en reaccionar desde su programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ diciendo: “Quien tenga miedo y el culo apretado, que se pregunte por qué”.

Con esta frase, Patiño dejó claro que no estaba de acuerdo con las palabras de Comas, poniendo la importancia en transmitir el mensaje de no juzgar a las víctimas por la forma en que deciden denunciar sus experiencias. Su intervención ha sido interpretada como un acto de apoyo hacia quienes se atreven a alzar la voz frente a situaciones de abuso, sin importar el canal que utilicen para hacerlo.

Como vemos, las respuestas de María Patiño han generado un intenso debate en las redes, y con razón, ya que es una mujer que ‘no tiene pelos en la lengua’ y que dice lo que opina directamente. Mientras que algunos aplauden su valentía y claridad, otros cuestionan si la periodista debería o no involucrarse en temas tan delicados de una manera tan directa. Sin embargo, lo que no se puede negar que sus palabras tienen impacto en redes: miles de 'me gusta', comentarios y compartidos.

No es la primera vez que María Patiño se enfrenta a la opinión pública de esta manera tan sincera y directa. Patiño es una periodista con una amplia trayectoria en televisión, por lo que, en varias ocasiones, ha demostrado ser una profesional capaz de manejar temas controvertidos con firmeza. Desde su programa ‘Ni que fuéramos Shhh’, hasta sus comentarios en redes sociales, su estilo la ha posicionado como una de las periodistas más relevantes del panorama mediático español.

Hoy en día las críticas en redes sociales son, por así decirlo, el pan de cada día. El hecho de que haya gente que no le guste tu contenido es algo que no puedes evitar, y menos siendo una figura pública. Patiño ha sabido convertir estas críticas y comentarios negativos en una oportunidad para mostrar su carácter y su forma de responder con ingenio para fortalecer su imagen pública.

Más allá de esta última respuesta ingeniosa que se ha hecho viral, las intervenciones de María Patiño en redes sociales también han sido relevantes en cuanto a temas de importancia social. Por ejemplo, como hemos podido ver en el caso de su respuesta a Aldo Comas, aquí se abre un debate sobre cómo debería abordarse el tema del acoso y el abuso en la esfera pública. La opinión de Comas sobre el uso de redes sociales como medio para denunciar estos hechos ha sido cuestionada por muchos, entre ellos María Patiño, que creen que, en algunos casos, las plataformas digitales son el único recurso al que pueden acudir las víctimas.