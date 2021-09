'MasterChef Celebrity 6': Una combinación extraña que ha funcionado

Una de las ediciones más sorprendentes y mejor cuajadas de la historia del concurso. Así será la nueva edición de Masterchef Celebrity gracias a una combinación de ingredientes, a priori de difícil mezcla, que ha resultado ser exitosa, según han asegurado los concursantes y el jurado del programa en su presentación en el festival de Televisión de Vitoria (FesTVal).

"A todo el mundo le ha parecido que la combinación inicialmente era un poquito rebuscada, extraña. Y resulta que la combinación siendo extraña ha funcionado muy bien", ha apuntado el chef Jordi Cruz, jurado del concurso.

Dos actrices que suman cinco premios Goya (Verónica Forqué y Victoria Abril), un rapero ganador de las Batallas de Gallos más importantes (Arkano), una presentadora de televisión habitual de las revistas del corazón (Terelu Campos) o una polifacética y polémica artista (Samantha Hudson) han logrado hacer una de las "mejores" ediciones del concurso, han contado los jueces. "Ha sido muy bueno, porque tiene otra serie de ingredientes que no tenían las demás ediciones, que no lo esperabas y han fluido", ha explicado el chef Pepe Rodríguez, una opinión compartida por la tercera miembro del jurado, la chef Samanta Vallejo-Nágera.

Y también por los propios concursantes: "No es porque seamos nosotros, pero vais a ver uno de los mejores MasterChef Celebrity que se han hecho hasta el momento, dicho por el equipo que lleva haciéndolo durante tantos años y al final para nosotros es un orgullo”, ha asegurado Terelu Campos, quien vaticina un programa lleno de "humor, pasión, lágrimas". "Para mí entrar en MasterChef ha sido como retroceder treinta años en mi vida profesional. Es entrar en el plató y sentir vértigo. No me pasaba esto desde hace casi 30 años y eso es magia", ha contado la presentadora, hija de la histórica María Teresa Campos.

La sexta edición (en su formato para famosos) del exitoso concurso culinario ha sido una de las novedades presentadas en el marco del FesTVal que celebra estos días en Vitoria su edición número 13 y en la que cadenas y plataformas están presentando sus propuestas para la próxima temporada.

El concurso recibirá además uno de los premios que otorga el festival, el Premio Joan Ramón Mainat, que se entregará este sábado en el acto de clausura. El concurso, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, fue galardonado "por contribuir a difundir la gastronomía de una forma entretenida y con gran éxito de audiencia".

"El mérito está en el que inventó el formato, que es tan bueno que está por encima de nosotros tres y de los concursantes", ha apuntado Pepe Rodríguez en un evento en el que han estado presentes algunos de los concursantes de esta sexta edición.

Entre ellos la actriz Victoria Abril, quien ha confesado que el programa le ha ayudado a superar "una depresión" que arrastraba hace meses. “Es pedagógico y una terapia. Yo he recuperado mi salud mental en estos tres meses de MasterChef, que la había perdido. He salido de la depresión a la que estaba profundamente agarrada desde hacía año y pico. Para mí esto ha sido lo más importante”, ha explicado.

La intérprete de Átame y Kika ha preferido enterrar la polémica que produjo su participación en el programa, que se anunció unas semanas después de que protagonizara unas incendiarias declaraciones negacionistas y antivacunas, por las que posteriormente pidió disculpas. “Eso ya se habló y, como decía Pujol, eso no toca hoy, hoy toca MasterChef", ha declarado.

El cantante David Bustamante, el actor Iván Sánchez, el cantante Yotuel Romero, la actriz Carmina Barrios, el presentador Juanma Castaño, la actriz Belén López, la cantante Tamara, la actriz Vanesa Romero, el humorista Miki Nadal, el presentador Julián Ianzti y el diseñador y modelo Eduardo Navarrete son los otros famosos que completan el variopinto equipo de concursantes que deberán demostrar sus dotes culinarias bajo presión en las distintas pruebas que se celebrarán para cocinar contrarreloj los mejores platos.

La ganadora del último MasterChef Celebrity fue la actriz Raquel Meroño, que conquistó a jurado y espectadores en una final del concurso que se ha convertido en uno de los programas referentes de televisión pública española.