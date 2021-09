Morbo a fuego lento

A MasterChef Celebrity le llueven las críticas por los concursantes elegidos para esta edición, la sexta ya con famosos. Algunos de los seguidores del programa acusan a la productora, Shine Iberia, de seleccionar a un polémico equipo de aspirantes con el objetivo de ahondar en la vertiente de reality, olvidándose de lo que verdaderamente ha sido importante siempre en este talent culinario: la cocina. La elección más criticada es la de Victoria Abril, por declararse abiertamente negacionista hace unos meses.

"Por respeto a los enfermos y fallecidos a raíz de las torpes y peligrosas declaraciones de Victoria Abril, los cuatro de esta casa nos descolgamos de la audiencia de MasterChef. Señores del ente público, no todo vale. Hay que tener más escrúpulos", declara una espectadora. "Cuando la echéis, avisad", advierte otra, en referencia también a la actriz.

No ha sido la única participante criticada. Terelu Campos también ha recibido de lo suyo en las redes sociales. “Ha sido elegida a dedo”, “¿Va a acudir sin su asistenta”, se quejaban algunos seguidores. “Esta edición no la pienso ver. Habéis contratado a medio Telecinco y eso en mi casa no se ve, está prohibido. Espero que recapacitéis y volváis a ser un programa de cocina, no un reality vomitivo”, ha protestado también un usuario de Twitter.

MasterChef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina. Con los famosos ya entran en juego más factores. Se verá desde la noche, a partir de las diez y diez, quién va a pasear palmito y quién a aprender cocina de verdad.