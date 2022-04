"El mayor archivo de avistamientos ovnis lo tiene la Guardia Civil"

Extraterrestres:ellos están entre nosotros parece un título que afirma, pero el jiennense Lorenzo Fernández Bueno pone análisis, escepticismo y también desconcierto ante testimonios muy respetables sobre avistamientos de ovnis y contactos con lo que parecen otras civilizaciones, detectados en España. El canal DMax estrena esta noche, a las 22.30, la segunda temporada de esta docuserie que se verá en más de 200 países.

–¿La docuserie está lista?

–El año pasado fue complejo para el rodaje de una serie como ésta y el último capítulo aún lo estamos terminando de emitir.

–Una docuserie sobre enigmas se precia si tiene problemas inexplicables para terminarla...–Ja, ja qué va. Todos los problemas que hemos tenido son pequeñas vicisitudes burocráticas, mundanas.

–¿No han sufrido la maldición tipo rodajes El exorcista, La profecía?

–Hay un rodaje más maldito, La semilla del diablo (vaya espóiler de título, antes no se cortaban). Y también Poltergeist. En todas el protagonista que no vemos es el demonio, que es una palabra que sea uno creyente o no siempre nos remueve por dentro. En El exorcista tenía que llegar un sacerdote todos los días para purificar el plató. En ese rodaje se jugó con fuego, con una menor de edad a la que se le hacían perrerías. En Poltergeist aquello parecía la tumba de Tutankamon…

–¿Fue casualidad?

–Donde estuvieron rodando Poltergeist en el subsuelo había una serie de gases contaminantes de lo que nadie se daba cuenta y afectó en mayor o menor medida a los que participaron en el rodaje.

–¿Qué es para usted el demonio?

–Lo del demonio son creencias. Al Mal lo puedes llamar como quieres. Satán viene de Seth, el dio egipcio del desierto, el malo. Son derivaciones de civilizaciones antiguas. Donde está lo blanco está lo negro, es lógico que la figura del mal exista. Todos llevamos encima el mal, los peores demonios son las personas, aunque lo dibujemos con cuernos y rabo. La humanidad es capaz de todo. Hay bien y mal, ángeles y demonios: lo podemos justificar como queramos.

–¿Y encontramos a los malos en su serie?

–Lo que hemos encontrado son testimonios que nunca se habían pronunciado antes. Tenemos datos nuevos y abordamos otros avistamientos ya conocidos. Tenemos el testimonio de ingenieros nucleares y aeronáuticos, miembros de la Guardia Civil, algunos en activo, que han hablado de avistamientos de objetos extraños que no tienen nada que ver con lo que conocemos. Son testimonios potentes por lo que ha costado conseguirlos.

–Díganos algunos de esos testigos.

–En el primer capítulo, Ovnis y pilotos, abordamos el avistamiento más importante registrado en España, el llamado caso Manises, en 1979: un avión que viaja desde Palma se ve obligado a aterrizar de emergencia en Valencia porque los pilotos están seguros de ser perseguidos por un objeto que les amenaza y juega con ellos. Hay una conversación entre el piloto, totalmente asustado, y la torre de control. El tema llegó hasta el Congreso de los Diputados, con una interpelación de Fernando Múgica, del PSOE. El aterrizaje se produjo en un aeródromo que era civil y también militar. Hemos conseguido el testimonio del radarista de aquella noche que habla de cuatro objetos y el director del aeropuerto, que nos cuenta que los objetos llegaron a aterrizar en la pista y se desvanecieron al cielo una velocidad incomprensible. Nos admite que aquello no podía ser de fabricación humana. Seguro que algo sucedió aunque no lo podamos explicar.

–¿Y se atrevería a decir que eran extraterrestres?

–Es imposible que fuera tecnología terrestre. Ahora bien, la naturaleza de lo que era le puedes adjudicar lo que sea. Aquello no era humano, es decir desde el punto de visto de los testigos era algo “extraterrestre”. Toda la seguridad del aeropuerto, todos los implicados, vieron lo sucedido.

–¿Hay imágenes?

–No existían las facilidades de ahora. Salvo sorpresa, no hubo documento gráfico.

–¿Dónde están los datos de esos avistamientos?

–Quienes tienen el archivo más importante en España sobre el fenómeno ovni es la Guardia Civil. Los testigos han solido ser de ámbitos rurales. ¿Y han tenido avistamientos los agentes? pues tenemos tres testimonios rotundos. Uno de ellos sigue en activo y contempló un objeto extrañísimo mientras iba en un convoy militar de material pesado. Durante el transporte alucinaban de una luna gigantesca con flecos que apareció y desapareció. En Benalmádena, en una vigilancia de tráfico, también observaron luces extrañas. Un guardia civil retirado, Juan Soler, de Murcia, encargado de la vigilancia, en Cabo Cope observa una luz a velocidad descomunal, se llega a acercar tanto con sus armas y aquel objeto se dirige al mar y desde el horizonte aparece otro del mar, suben y desaparecen. Cuando un guardia civil te cuentan algo así tienen toda la credibilidad y te llevan a pensar que algo ahí, pese a todas mis dudas. Me considero un buen escéptico. Los testigos te dicen la verdad, pero ¿qué hay detrás de esa verdad?...