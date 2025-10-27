Muere a los 55 años la actriz vasca Esther Uría, que participó en series como 'Cuéntame cómo pasó'

La actriz Esther Uría, donostiarra, ha fallecido a los 55 años Durante años junto a su labor como intérprete en títulos populares de la televisión fue asimismo educadora e investigadra universitaria. Su empeño era aplicar la formación teatral y difusión de la interpretación aplicada a métoos educativos. El motivo de su fallecimiento ha sido una dolencia repentina, ha expresado su familia.

Además de una curtida trayectoria en la escena, desarrollada sobre todo en el País Vasco, intervino en series para todo el país como El Comisario u Hospital Central, en papeles puntuales en dichas ficciones de Telecinco.

Entre las obras que participo estuvieron versiones de La importancia de llamarse Ernesto , de Oscar Wilde, o La cacatúa verde, de Arthur Schnitzler.

Entre otras series en las que intervino se encuentra la veterana Cuéntame cómo pasó, patrimonio nacional en TVE a través de las vivencias de la familia Alcántara y que se extendió por la programación durante más de veinte años. También apareció en la comedia, Doctor Mateo, ambientada en Asturias y que ofreció Antena 3, con Gonzalo de Cstro como protagonista.

Era docente de Secundaria y se especilalizó en educación inclusiva. En 2018, con un doctorado en la Universidad del País Vasco, presentó un estudio innovador sobre la creación y análisis de montajes teatrales destinados a cultivar relaciones positivas entre estudiantes de Secundaria. Su enfoque interdisciplinario no solo enriqueció la teoría pedagógica, sino que ofreció herramientas prácticas para fomentar la empatía y la resolución de conflictos a través del arte escénico.

En 2013, en colaboración con su compañero Edu Errondosoro, dio vida a la pieza Cada día es solo una vez al día, un espectáculo que celebraba el poder liberador de la comicidad. La obra invitaba a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo, proponiendo una mirada optimista hacia la existencia.

Se ha conocido ahora que Esther Uría fallecía el pasado jueves en el Hospital Donostia de San Sebastián.