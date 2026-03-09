Muere el actor Corey Parker, pasó de 'Viernes 13' a las comedias de los años 90

Corey Parker fue un intérprete que logró pasar desde titulos de culto del género de terror en los años 80 a las telecomedias a finales de los años 90. El intérprete fallecía el pasado jueves a los 60 años en Memphis, Tennessee. Su partida, tras una prolongada briega contra el cáncer, marca el fin de una trayectoria que personificó la esencia del "actor de carácter": aquel que no necesita el primer nombre en el cartel para sostener el peso de una escena.

Medios como The Hollywood Reporter han destacado su versatilidad técnica, subrayando su transición de ídolo juvenil a respetado maestro, mientras que la revista Variety ha puesto el foco en su prolífica huella televisiva, recordándolo como un pilar fundamental en las producciones que moldearon la narrativa estadounidense de finales del siglo XX. Ambos rotativos coinciden en que la industria pierde a un heredero de la tradición del Actors Studio en la era del streaming.

Nacido en el corazón de Nueva York en 1965 su experiencia bajo los focos comenzó antes de cumplir los cinco años, participando en anuncios televisivos que preludiaban una formación intepretativa extensa. Parker evitó los atajos de la fama efímera para construir una filmografía de rango.

Fue precisamente en las sombras del terror donde encontró su primer papel protagonista Su interpretación de Pete en Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo le otorgó un pasaporte en el subgénero del slasher. Lejos de quedar encasillado en las películas menores del terror psicópate, también intervino en películas como Nueve semanas y media o en la bélica, junto al también adolescente Matthew Broderick, Biloxi Blues, donde su presencia aportaba naturalidad.

Para la audiencia de finales de los noventa, Parker será siempre Josh, aquel amor tentador de Grace Adler en la sitcom Will & Grace. Logró imprimir una vulnerabilidad cómica que encajaba a la perfección en un reparto con el que el público se identificaba.

A pesar de haber protagonizado apuestas arriesgadas como Flying Blind junto a Téa Leoni, una serie que, aunque efímera, hoy es considerada una joya de culto por espectadores estadounidense.

En su etapa de madurez, el actor pasó a la parte trasera del set. Como coach de interpretación, se convirtió en una figura esencial para las nuevas generaciones de Disney+, trabajando en producciones como Ms. Marvel. No era solo un técnico de la voz o el gesto; quienes pasaron por sus manos lo describen como un mentor que entendía el arte de actuar como un proceso profundamente personal.

La interpretación corría, literalmente, por sus venas. Hijo de la actriz y directora Rocky Parker, fundamental en la carrera de un joven Patrick Dempsey, y hermano de Noelle Parker, Corey creció en un hogar dedicado al cine.