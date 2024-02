¿Por qué nadie se toma en serio La 2?

Siempre se ha comentado que las fechorías tienden a cometerse con nocturnidad y alevosía. Sus responsables no quieren dejar huellas del delito y prefieren que sus actos pasen lo más desapercibidos posibles. No es este el caso de La 2, que en las últimas semanas está sufriendo el maltrato de sus programadores a plena luz del día. A sabiendas que no habrá ni un solo medio de comunicación que denuncie sus desmanes. Aunque aquí está un servidor, para reclamar lo que es de justicia.

Un programa de excelencia donde los haya como es Un país para leerlo ha sido ubicado a las 11.50 de la mañana de los viernes. Se trata de un recorrido por nuestros pueblos y ciudades donde Raquel Lanseros mantiene charlas en marcos históricos y en las bibliotecas del lugar con los escritores más reconocidos de la zona. En el último se paseó por Ronda y conversó con mi querido amigo Miguel Ángel Oeste acerca de su nueva novela Perro negro.

Caviar televisivo del que apenas se produce, ni siquiera en la televisión pública. Si cuando se emitía los viernes por la tarde lo seguían cien mil espectadores, con el nuevo horario se han quedado más de la mitad se han quedado en el camino. ¡De qué se quejan los interesados; ya lo verán en RTVE Play si tanto le gusta!, argumentarán los responsables de la televisión pública, tan convencidos.

Las cinco horas que van entre los concursos Saber y ganar y Cifras y letras las tardes de La 2 eran un completo erial sin orden ni concierto, que ya estaba pasando factura en unas raquíticas cifras de audiencia. Para subir sus resultados no han tenido mejor idea que recurrir a la cargante Jessica Fletcher, emitiendo de nuevo dos episodios diarios de Se ha escrito un crimen. Si al menos repusiesen íntegra ‘Las chicas de oro’ nos reiríamos un rato.

Alguien con mando en plaza debería tomar cartas en el asunto y repensar La 2 de arriba a abajo. Es un asunto muy serio para tomárselo tan a la ligera.