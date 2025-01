'Next Level Chef', una tarta de tres pisos para hacer estallar

El jurado de 'Next Level Chef' y la presentadora, Blanca Romero

El nuevo concurso de cocina de Telecinco es una tarta televisada de tres pisos, con inspiración de la película El Hoyo, y la garantía de Gordon Ramsay con esa grandilocuencia de tener que grabar en Irlanda para amortizar el monumental plató. Next Level Chef es un MasterChef mastodóntico por triplicado en todos los aspectos:tres cocinas, tres niveles de concursantes (profesionales, foodies y novatos) y un jurado animoso que aporta más en antena que sus reconocidos compañeros de La 1. Es la sublimación del formato original así que la productora Shine Iberia lo tenía fácil para esta multiplicación de panes, peces, platos y malajes. Shine es la empresa que tiene más currículums de toda España con gente que se quiere hacer famosa con esa vocación de dar de comer o al menos cocinar llamando la atención.

Y por tener, hasta cuentan con presentadora, como pasaba en principio con Eva González en La 1 y aquí es Blanca Romero, tras someterse a los piques de Jordi, Pepe y Samantha, la maestra de ceremonias con retranca astur y que le endiñó a los participantes. Entre ellos está una malagueña pescadera, Noelia;la influencer detallista de moda, Roro, complaciente con los encargos imposibles de su novio, y que ha mostrado por ahora que puede sobrevivir perfectamente en un clima de competitividad hostil;o el catalán Bruno, otro anónimo que tiene todo el futuro en esa cantera de contertulios de Mediaset. Al tiempo.

Next Level no se ha estrenado con grandes datos (8,1% de cuota) y, claro, no parece que es de Telecinco, pero es un ejemplo de esa creatividad en el prime time que quiere imprimir Mediaset para encontrar nuevos y recuperados espectadores. Lo tienen difícil, pero nadie podrá negar que lo están intentando aunque sea poco consuelo para los accionistas si siguen descendiendo los ingresos.

Es un entretenido formato, algo largo como corresponde (innecesariamente) a esta temática, con personajes y ritmo. Virtudes que son complicadas de defender en la cadena donde está.