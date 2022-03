La obsesión contra la canción eurovisiva española

Yo creo que no podemos meternos en las letras ni en los libros ni en las películas de nadie. Si no te gusta, no la consumas”, ha sido la defensa de la cantante Alaska sobre SloMo, el tema eurovisivo español que aún va a seguir sufriendo la polémica de su elección y el contenido de una canción que parece no entender los no habituados al Festival. En un programa de la Cadena SER la presentadora de Cine de barrio ha defendido en general la libertad de expresión en la música. Lo afirma quien ya hace más de 40 años tenía uno de los looks más rompedores para una impresionable audiencia española.

A raíz de las preguntas parlamentarias del PSOE sobre si el tema que dice “si tengo un problema no es monetary, les vuelvo loquito a todos los daddies” podría ser calificado como incitación a la prostitución” la dirección de RTVE se remite a lo que pueda considerar el Observatorio de la Igualdad sobre la letra.De la polémica del Benidorm Fest han intentado ya sacar tajada todas las formaciones políticas llegando a poner de acuerdo a PP y Unidas Podemos para lanzar conjeturas de amaños del jurado.

Los detractores de SloMo siguen sin digerir que el tema electrolatino interpretado por la cantante y bailarina Chanel Terrero (que tiene todos los visos de que será un gran éxito en la cita de Turín en mayo) represente a España. La derrota de Tanxugueiras es además un motivo de exaltación nacionalista en Galicia. La formación BNG, la que más propugnaba el televoto alterado en favor de Terra y su “non hai fronteiras”, ahora está utilizando fragmentos de la canción SloMo en su campaña del 8 de marzo.

El acoso que ha vivido la intérprete barcelonesa de origen cubano ha sido constante durante estas semanas. Ahora los independentistas gallegos lanzan carteles con frases de la canción de España con el lema “8 de marzo. Más de 100 años luchando, pero en sus cabezas...”. El BNG encontró votos en el victimismo sobre Tanxugueiras y parece que seguirán con su obsesión.

Chanel, que a sus 30 años lleva media vida sobre los escenarios en los musicales más exigentes, ha quitado hierro en todas estas semanas sobre los detractores. Está confiada de su propuesta de calidad, dentro de su género musical y en el contexto de un festival internacional, y a partir de mañana precisamente en Portugal SloMo inicia su trayectoria internacional.

La canción española se presentará en una de las semifinales de la selección eurovisiva de la RTP, que se podrá ver en RTVE Play (la final se verá el próximo sábado en el canal Ten) y se va cerrando la agenda de actuaciones por distintos países aunque en la fiesta eurofan de Madrid no estará al coincidir con unas grabaciones en Miami, lo que ha originado a su vez quejas en las redes.

Cuatro países eligen este sábado a sus intérpretes y de los 40 participantes, tras la lógica expulsión de Rusia de la UER, sólo restan por saberse las propuestas de Suiza, Islandia, Portugal y Suecia (con su maratoniano Melodifestivalen que la convierte siempre en una de las favoritas). Los contratiempos que ha encontrado SloMo han venido relegando a la canción española sobre el décimo lugar según las casas de apuestas, lugar que irá mejorando con las semanas.

En estos momentos junto a la italiana Brividi, la favorita es la canción de Ucrania, el rap Stefania a cargo de Kalush Orchestra, una posible victoria que iría más allá de los méritos musicales.

En 2016 Jamala interpretaba 1944, canción ganadora eurovisiva sobre la deportación de los tártaros de Crimea dictada por Stalin. Un himno con reclamación que se convierte en una canción contra la actual guerra. Jamala, ahora además es refugiada, huyó del país con sus hijos, y la ha interpretado de forma emocionante en la selección alemana. Eurovisión 2022 va a estar marcado también por la invasión rusa.