Cuántos puntos habría obtenido Josie en caso haber representado a Rumanía en Eurovisión

Tras el impacto que supuso la aparición de Andrea Guasch como Chanel, venciendo con su certera imitación de SloMo, Eurovisión 2022 volvía a aparecer en Tu cara me suena, en la noche de los viernes en Antena 3. Josie estaba destinado por el pulsador a repetir el éxito de Llámame a cargo de WRS. El representante de Rumanía se convirtió en uno de los cantantes de moda este verano y su "hola mi bebebé, llámame, llámame" sonó en todas las discotecas.

Era inevitable que esta canción irrumpiera en la nueva edición del programa de Gestmusic y Josie tenía el reto de emular al cantante rumano ¿Cómo hubiera quedado Rumanía en Eurovisión si hubiera dependido de la actuación del manchego? Pues no hubiera llegado a la final, pero también hubiéramos disfrutado de Llámame.

En cuestión vocal (más bien de oído) el asesor de Cristina Pedroche no estuvo atinado. Su ímpetu de voz se hizo insuficiente para estar a la altura de WRS y en cuestión de coreografía también estuvo muy por debajo del modelo.

En el caso del baile era un problema para Josie, que no está habituado al trabajo coreográfico y se notó. Por mucho que sus compañeros nos transportaran a Eurovisión en Turín, Josie no estaba desentumecido en los pasos de baile. El experto en moda incluso admitió que sus limitaciones como novato eran tantas que no podía aprenderse los pasos con números, como los bailarines profesionales, sino que le ponía nombre a cada movimiento. Hizo lo que pudo.

Con Josie en el escenario Rumanía lo hubiera pasado peor en las puntuaciones. WRS, pese a lo pegadizo de Llámame acabó en 18º lugar con 65 puntos. El de La Mancha, pese a su esfuerzo, lo habría tenido imposible de quedar por la cola, con perdón.