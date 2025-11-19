Onda Cero Sevilla celebra los 35 años de la cadena sacando ‘Más de uno Sevilla’ a la calle

Onda Cero cumple 35 años y lo celebra como mejor sabe hacerlo: saliendo a la calle en busca de los oyentes. Este miércoles 19 de noviembre, el programa Más de uno Sevilla, con Chema García y Susana Valdés, estará en directo desde el patio de la Diputación Provincial de Sevilla con un programa especial, abierto al público, que conmemora los 35 años de emisión de la Cadena. La iniciativa se llevará a cabo simultáneamente en todas las emisoras de España para que la calle tome los micrófonos y la radio se convierta, una vez más, en el altavoz más plural de la sociedad sevillana.

Con esta acción, Onda Cero Sevilla refuerza una vez más su compromiso con la cercanía, una de las señas de identidad de la cadena de Atresmedia, que desde su nacimiento hace tres décadas y media, se ha mantenido conectada a la sociedad, acompañándola en su transformación. Onda Cero ha apostado por la información local y el servicio público con el fin de dinamizar los territorios, conectando el tejido socioeconómico con los ciudadanos a través de una comunicación emocional y efectiva.