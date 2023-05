Estos tres países se van de cabeza a la final de Eurovisión en la gala de esta noche

Liverpool está en marcha. Hoy martes comienza el Festival de Eurovisión 2023 con la mejor de las dos galas de semifinales. Va por La 2, a las 21.00, ya que TVE ha optado por su programación habitual, 4 estrellas y MasterChef para sujetar la audiencia de La 1.

Merece la pena ver la gala de hoy de cara a lo que pueda suceder en la final del sábado. Tres rivales directas de Blanca Paloma para esa final intervienen hoy y se clasificarán de calle, aunque la UER quiera fabricar intriga. Para el público español la curiosidad estará en si el animado Ai, coraçao de Portugal se clasifica. No podemos votar a los vecinos, el público español vota en la semifinal del jueves, por La 1.

Esta es la relación de participantes de la primera semifinal de Eurovisión 2023: Noruega, Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbaiyán, República Checa, Países Bajos y Finlandia: Los tres participantes nórdicos son favoritos, también deberían de pasar Israel, Países Bajos, Malta y la mencionada Portugal.

Hay un número estridente, parodia de las dictaduras comunistas, en alusión a Rusia, a cargo de la banda de Croacia.

Estos son los favoritos:

1. Noruega: Alessandra - Queen of KingsUna diva noruega-italiana con un tema poderoso y rítmico.

2. Malta: The Busker - Dance (Our Own Party).Es un conjunto indie de inspiración vintage. Un tema simpático.

5. Portugal: Mimicat - Ai, CoraçãoLa puesta en escena del videoclip se inspiraba en la de Vicco del Benidorm Fest. Un vivaracho tema con inspiración de cabaret. Mimicat es una veterana cantante aunque su primer disco es de 2014 y hasta 2019 no interpretó sus canciones en su idioma natal.

7. Croacia: Let 3 - Mama SC!Un grupo de rock con estética estalinista. Quieren burlarse de la URSS y de Rusia aunque en Eurovisión no puede haber alusiones políticas explícitas.

9. Israel: Noa Kirel - UnicornEs heredera de nuestra Chanel y de la chipriota Foureira. Un gran dance break en este tema pop.

11. Suecia: Loreen - Tattoo Estamos ante la posible ganadora, tras su victoria con Euphoria en 2012. Dispuesta entre dos pantallas, Tattoo es un tema sobre la redención y la superación. Tiene toda la potencia de su tema antecesor en el festival pero eso la puede perjudicar por su menor sorpresa. Las casas de apuestas la tienen como clara favorita.

14. Paises Bajos: Mia & Dion - Burning DaylightUn dúo melódico en línea con lo que ha ofrecido este país durante la última década.

15. Finlandia: Käärijä - Cha Cha Cha Tenemos aquí otro de los favoritos para ganar y puede ser la sopresa que supere a Loreen y se juegue la victoria con Ucrania y nuestra Blanca Paloma. Tema machacón techno, con una puesta en escena llamativa y un intérprete muy singular y crecido.