‘La Península de las Casas Vacías’, la premiada novela de David Uclés, disponible en Audible
La aclamada actriz Aitana Sánchez-Gijón pone voz a una historia sobre la despoblación, la memoria y la transformación del paisaje español
Audible ha presentado en exclusiva La Península de las Casas Vacías, la obra maestra de David Uclés, reconocida con el Premio Cálamo Libro del Año 2024 y el Premio Andalucía de la Crítica 2025. Este nuevo audiolibro está protagonizado por la aclamada actriz Aitana Sánchez-Gijón, cuya interpretación dota de una nueva dimensión emocional a este relato sobre la memoria, la despoblación y la transformación del paisaje español.
Con una narrativa cargada de realismo mágico, la novela retrata la descomposición de una familia y un territorio durante la Guerra Civil Española, fundiendo lo épico y lo costumbrista en un tapiz poético. Personajes tan intensos como simbólicos, un soldado que se abre la piel para liberar ceniza, un poeta que cose sombras o un perro cuya sangre tiñe una bandera, entrelazan sus destinos con figuras históricas como Lorca, Alberti, Hemingway o Picasso.
Aitana Sánchez-Gijón, reciente ganadora del Premio Goya de Honor 2025, da voz a esta península desgarrada y fantástica. Esto ha significado dicho proceso para ella. “Lograr encontrar el tono adecuado para trasladar a los oyentes el universo mágico y la verdad histórica de Uclés ha sido un gran reto para mí. Y lidiar con la emoción que quebraba mi voz en muchos de los pasajes.”
La Península de las Casas Vacías está disponible en Audible. Una historia sobre la despoblación, la memoria y la transformación del paisaje español, que cobra nueva vida a través de la voz y la sensibilidad interpretativa de una de las actrices más reconocidas del cine y el teatro en España.
