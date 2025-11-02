‘La Península de las Casas Vacías’, la premiada novela de David Uclés, disponible en Audible

Audible ha presentado en exclusiva La Península de las Casas Vacías, la obra maestra de David Uclés, reconocida con el Premio Cálamo Libro del Año 2024 y el Premio Andalucía de la Crítica 2025. Este nuevo audiolibro está protagonizado por la aclamada actriz Aitana Sánchez-Gijón, cuya interpretación dota de una nueva dimensión emocional a este relato sobre la memoria, la despoblación y la transformación del paisaje español.

Con una narrativa cargada de realismo mágico, la novela retrata la descomposición de una familia y un territorio durante la Guerra Civil Española, fundiendo lo épico y lo costumbrista en un tapiz poético. Personajes tan intensos como simbólicos, un soldado que se abre la piel para liberar ceniza, un poeta que cose sombras o un perro cuya sangre tiñe una bandera, entrelazan sus destinos con figuras históricas como Lorca, Alberti, Hemingway o Picasso.

Aitana Sánchez-Gijón, reciente ganadora del Premio Goya de Honor 2025, da voz a esta península desgarrada y fantástica. Esto ha significado dicho proceso para ella. “Lograr encontrar el tono adecuado para trasladar a los oyentes el universo mágico y la verdad histórica de Uclés ha sido un gran reto para mí. Y lidiar con la emoción que quebraba mi voz en muchos de los pasajes.”

La Península de las Casas Vacías está disponible en Audible. Una historia sobre la despoblación, la memoria y la transformación del paisaje español, que cobra nueva vida a través de la voz y la sensibilidad interpretativa de una de las actrices más reconocidas del cine y el teatro en España.