Esta plataforma es imbatible: tiene un millar de estrenos hasta final de año

AMC Selekt, la oferta de los 14 canales de AMC Networks International que llega a más de seis millones de hogares españoles y donde también se integra el servicio en streaming AMC+, presentaba en el recientel FesTVal de Vitoria sus novedades para los próximos meses. Hasta finales de año. Estas marcas de televisión de pago estrenarán en exclusiva más de 1.000 títulos de temáticas tan variadas como series, cine, documentales, factual o estilo de vida. La compañía también ha desvelado los principales lanzamientos de sus servicios de streaming, donde están AMC+ pero también Historia y Actualidad, El Gourmet y Planet Horror.

"Hasta final de año, AMC Selekt aumentará su volumen de contenidos con 14 estrenos diarios: tres nuevas series cada semana, cinco estrenos de cine al día, 30 estrenos documentales exclusivos cada semana y 25 estrenos de estilo de vida semanales", detalla Manuel Balsera, director general de AMC Networks International para el sur de Europa.

Entre esos estrenos destacan los episodios finales de ‘Fear The Walking Dead’, de ‘Buena gente’ o la adaptación televisiva de ‘Creepshow’ al completo.

El cine es otra de las grandes bazas de este grupo con estrenos en primicia como ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ o ‘Alone Together’. Entre su oferta de películas para todo tipo de públicos se abarca desde grandes taquillazos (‘Titanic’) a clásicos de siempre (‘Desayuno con diamantes’), pasando por sagas populares (‘Harry Potter’), cine premiado (‘La mejor oferta’), iconos del cine español (‘Amanece que no es poco’) o el mejor terror (‘Annabelle Comes Home’).

En el terreno de los documentales, AMC SELEKT se vuelca con las superproducciones con títulos como ‘Conquistadores’ o ‘Islas: laboratorios de la naturaleza’, aborda sucesos mediáticos a través de ‘Reeva y el caso Pistorius’ y el especial ‘Sexo, secretos y poder’ y pisa el acelerador con el estreno en exclusiva de la nueva temporada de ‘Top Gear’. La apuesta por el estilo de vida la lideran formatos de producción original para ¡Buenviaje! como ‘Me voy a comer el mundo’, ‘Los tips de la Ordenatriz’, ‘Reforma sin obra’ y la nueva temporada de ‘Escuela Canal Cocina’ y rostros famosos como Michael Palin y Jamie Oliver, que visita España en ‘Jamie Oliver en el Mediterráneo’

Entre los estrenos exclusivos resalta que AMC+ suma un nuevo spin off al Universo 'The Walking Dead' con el lanzamiento de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’; Historia y Actualidad rememora importantes conflictos bélicos en ‘Guerras secretas al descubierto’; El Gourmet se deleita con ‘El queso, una historia de amor’ y Planet Horror estrena cada jueves un nuevo título centrado en el género de terror.

En series de AMC Selekt

La saga de zombis más famosa de la historia de la televisión pone el esperado punto y final a uno de sus capítulos de mayor éxito: ‘Fear the Walking Dead’. El canal de televisión AMC estrena en exclusiva el 23 de octubre dicho últimos capítulos de la ficción donde se sigue narrando la lucha de supervivencia de sus protagonistas y los problemas que se encuentran por el camino en el origen de la invasión zombi.

La serie sobre bucles temporales ‘The Lazarus Project’ regresará en AMC con una segunda temporada. El reconocido actor Paapa Essiedu da vida al agente George del equipo Lazarus, quien buscará redimirse y recuperar la confianza de sus amigos y el amor de su vida en una lucha contrarreloj para evitar la destrucción de la humanidad y asegurar su futuro.

También aterriza la aclamada serie franco-belga ‘Buena gente’ (estrenada este jueves), que llega al canal de televisión SundanceTV. Es un thriller con tintes de comedia negra sobre personas aparentemente buenas que entran en una oscura espiral de desastres. Del país galo llega también llega a AMC el thriller ‘El mejor de los nuestros’ (que se estrena el próximo lunes 18), sobre la investigación policial del asesinato de un prometedor y querido atleta del pueblo de Bessans. P

El canal Enfamilia estrena la serie italiana ‘Atrapados en los Dolomitas’ (en diciembre), mientras que al canal de televisión AMC llegan las nuevas entregas de la italiana ‘Rocco’ (12 de octubre) y la alemana ‘Das Boot’, con la quinta y cuarta temporada, respectivamente.

El canal de televisión XTRM estrena la primera serie kazaja que llega a España, una producción épica-histórica ‘Diamond Sword’ (noviembre). A SundanceTV llegan otros dos títulos: la israelí ‘La tercera persona’ (en noviembre), y ‘El color de la verdad’, que cuenta con tres nominaciones en su país de origen, Australia.

En el ámbito del nordic noir SundanceTV estrena tres series suecas de este género: el escalofriante drama ‘Limbo’ (26 de octubre), la trepidante ‘Max Anger: espía’ (21 de septiembre) y el thriller penitenciario ‘Puños de hielo’ (noviembre). En el canal AMC aparece la serie finlandesa ‘Muerte bajo cero’ (diciembre), del director nominado al Oso de oro Petri Kotwica. Es la adaptación de la exitosa saga de detectives Antti Hautalehto del escritor Christian Rönnbacka. Otra serie de Finlandia, 'Evil', también llegará en próximos mees junto a un drama danés con crimen de fondo, ‘Boys’ (noviembre).

El canal de televisión DARK, especializado en títulos de terror y de género gore, presentará por su parte dos nuevas y escalofriantes series. En primer lugar, el estreno de las nuevas temporadas de la serie ‘Creepshow’, basada en el clásico homónimo de la comedia de terror de los años 80, empezando por la segunda tanda el 29 de septiembre, y ‘Wreck (Psicopato)’ (en noviembre), uno de los mejores títulos de slasher de los últimos años. La serie, que mezcla el horror de culto clásico, la comedia negra y la cultura contemporánea, se adentra en el Sacramentum, un crucero de lujo que guarda oscuros secretos. Jamie se une a la desilusionada tripulación bajo una identidad ficticia para descubrir la verdad sobre el suicidio de su hermana en el último viaje del barco. Descubrirá un macabro juego dirigido por una organización en la sombra impulsada por la codicia y la sed de sangre.

En los canales de cine Canal Hollywood celebrará en octubre su 30º aniversario con una programación repleta de taquillazos (‘Titanic’, ‘Sherlock Holmes’ o ‘Los Juegos del Hambre: En llamas’ o las sagas completas de ‘Harry Potter’ y ‘El señor de los anillos’). El canal de televisión AMC vuelve a sus orígenes con American Movie Classics, una recopilación que incluye a los grandes nombres de la historia del cine gracias a cintas como ‘El planeta de los simios’, ‘Desayuno con diamantes’, ‘El golpe’ o ‘Quo Vadis’. En octubre, el canal deSomos homenajea a “la novia de España” con un especial sobre Carmen Sevilla que agrupa nueve de sus mejores cintas y una pieza especial.

Factuals y documentales

Canal Historia, un canal temático de referencia se embarcará en ‘Conquistadores’, serie documentalque se adentra en la fascinante y turbia historia de la conquista del Nuevo Mundo. También hay prevista unaprogramación especial compuesta por producciones como ‘Pompeya, últimos misterios revelados’, ‘Los mayores descubrimientos con Dan Snow: Pompeya’ y ‘El carro perdido de Pompeya’, o el estreno el 7 de noviembre de ‘Las reinas que cambiaron el mundo’, docuserie que analiza en profundidad la vida de célebres soberanas para reevaluar su impacto en su contexto y el futuro.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), AMC CRIME estrena en exclusiva ‘Reeva y el caso Pistorius’, una producción que aborda este mediático caso del ex atleta con la ayuda del testimonio de diferentes expertos y del círculo íntimo de la víctima. También estrenará ‘Sexo, secretos y poder',s ‘Secretos de Miss America’, que se adentra en los entresijos del popular concurso de belleza; ‘Secretos de Penthouse’, que repasa la vida de Bob Guccione, el empresario del porno que acabó arruinado tras crear una de las publicaciones más famosas del mundo; y la 2ª temporada de ‘Secretos de Playboy’, que continúa arrojando luz al oscuro imperio de Hugh Hefner.

Odisea viaja por las grandes maravillas insulares del mundo, desde los paraísos tropicales al Ártico en ‘Islas: laboratorios de la naturaleza’, del director de fotografía ganador de un Emmy Richard Fitzpatrick a partir del 12 de octubre y que explora las formaciones geológicas únicas de cada entorno y cómo los animales han evolucionado en ellos. También estrena la película ‘Vivant’, una fascinante oda a la biodiversidad y la naturaleza que reúne el trabajo de 200 naturalistas..

‘Top Gear’, el programa de automovilismo más exitoso y longevo del mundo, ha regresado en exclusiva a AMC BREAK. En la nueva temporada del formato de la BBC, Freddie Flintoff, Chris Harris y Paddy McGuinness peregrinan en camioneta por Tailandia, organizan un enfrentamiento de súper coches en los Alpes, participan en una prueba de los últimos microcoches eléctricos asequibles en París y reciben la visita del piloto de Fórmula 1 Lando Norris, que les presta ayuda en uno de sus retos más complicados.

Estilo de vida

La divulgadora Verónica Zumalacárregui aterriza en el canal ¡BUENVIAJE! de la mano de ‘Me voy a comer el mundo’ el próximo 7 de octubre. En las nuevas entregas del programa, l descubre la gastronomía popular de Hungría y recorre los mejores ruin bars de Budapest; degusta platos típicos colombianos en puestos callejeros de Medellín y Antioquía; y se sumerge en la tradición culinaria de Polonia. También se ha estrenado la nueva temporada de ‘Wineman’, la serie documental que descubre la cultura vinícola de nuestro país. Y Michael Palin, miembro de los míticos Monty Phyton, llega a este canal para dar rienda suelta a su gran pasión en ‘Michael Palin, una vida de viajes’ desde 25 de noviembre, donde rememora las producciones televisivas sobre viajes que presentó durante las últimas tres décadas.

Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, llega el 6 de noviembre a Enfamilia para compartir su repertorio de trucos de orden y limpieza del hogar. Tras triunfar en Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, se pone al frente de ‘Los tips de La Ordenatriz’, el nuevo formato original del canal. Asimismo, las costureras y costureros con más talento de todo Gran Bretaña se reúnen en ‘Batalla de modistas’. El canal de televisión Enfamilia estrena el 2 de octubre este talent show de la BBC en el que una docena de concursantes se enfrentan cada semana a diferentes retos.

También está disponible ‘Escuela Canal Cocina: Misión ahorro’, presentado por Sergio Fernández, uno de los rostros más queridos de Canal Cocina, en la que la nueva temporada de este formato propone deliciosas recetas con las que ahorrar dinero y no desperdiciar alimentos. Además, Canal Cocina se va de viaje con ‘Jamie Oliver en el Mediterráneo’. El programa que se estrena el 3 de noviembre recorre Grecia, Túnez, España y Francia para explorar los sabores más frescos y la sencillez de una de las más variadas y vibrantes gastronomías del mundo.

La apuesta de Canal Cocina por Jamie Oliver es doble, ya que el chef británico también estará al frente de ‘Jamie Oliver: Recetas para ahorrar’, que se estrena el 1 de noviembre. En este nuevo formato, analiza los métodos que usa al preparar la comida e invita a otros cocineros para que compartan sus experiencias y ofrezcan sabrosas recetas económicas provenientes de países como Sri Lanka, Chipre, Italia e India.

Por su parte, en octubre, Canal Decasa refuerza su apuesta por la producción propia de la mano de ‘Reforma sin obra’. La creadora de contenido Carol Botín, que cuenta con más de 80.000 seguidores en Instagram, presenta este nuevo formato, que demuestra que es posible cambiar por completo el aspecto de una estancia sin necesidad de meternos en obras.