¿En qué plataforma de streaming se puede ver Gladiator 1?

Con el estreno de la secuela Gladiator II, el clásico de Ridley Scott vuelve a estar en boca de todos. Si quieres refrescar la memoria o ver por primera vez las aventuras de Máximo Décimo Meridio, es el momento perfecto para disfrutar de esta obra maestra que marcó un antes y un después en el cine épico. Pero ¿dónde se puede ver online? ¿Está disponible en las plataformas más populares?

¿Dónde puedo ver Gladiator 1?

La buena noticia es que no tendrás que buscar mucho: varias plataformas de streaming ofrecen Gladiator como parte de su catálogo, sin costo extra para los suscriptores. Algunas de estas plataformas son Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin.

Estas plataformas nos dan la opción de ver la película con alta calidad, ideal para disfrutar de cada detalle de esta película galardonada con cinco premios Oscar, incluido el de Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe.

Si no tienes suscripción a ninguna de las plataformas anteriores, no te preocupes. Hay opciones de alquiler y compra digital que te permitirán disfrutar de la película. Aquí están las alternativas más famosas:

Apple TV :

: Alquiler: 3,99 €.

Compra: 9,99 €.

Una opción ideal si quieres disfrutar del filme durante un par de días o añadirlo a tu biblioteca digital.

Rakuten TV :

: Alquiler: 2,99 €.

Compra: 5,99 €.

Rakuten ofrece precios más accesibles, lo que la convierte en una excelente alternativa si prefieres alquilar o comprar la película.

Google Play y YouTube :

: Ambas plataformas permiten alquilar Gladiator por precios similares. Estas opciones son prácticas y fáciles de usar, especialmente si ya tienes una cuenta en estos servicios.

Si decides optar por el alquiler, generalmente tendrás un periodo de 48 horas para ver la película tantas veces como desees antes de que expire.

¿Y Netflix?

Una de las primeras preguntas que muchos se hacen es: "¿Está Gladiator en Netflix?". La respuesta es no. Aunque en el pasado estuvo disponible en esta plataforma, actualmente no forma parte de su catálogo. La película dejó Netflix el pasado verano de 2024 y, hasta ahora, no hay información oficial sobre si volverá. Por lo tanto, si solo tienes acceso a Netflix, deberás mirar otras opciones.

La historia de Gladiator no solo es una joya del cine épico, sino que también es clave para comprender el argumento de la esperada Gladiator II. La secuela continuará explorando el legado de Máximo Décimo Meridio y el impacto que tuvo en el Imperio Romano. Revivir la traición de Cómodo, el sacrificio de Máximo y la lucha por la justicia en la arena no solo te ayudará a refrescar la memoria, sino que también te preparará para captar todas las referencias y conexiones de la nueva entrega.

La película original se convirtió en un fenómeno global gracias a su impresionante narrativa, actuaciones memorables y una banda sonora que sigue emocionando a millones. Verla antes de la secuela es casi obligatorio para disfrutar de la nueva historia en todo su esplendor.

Datos curiosos sobre Gladiator

Antes de verla, aquí tienes algunos datos interesantes sobre esta obra maestra:

Impacto en la carrera de Russell Crowe :

: Aunque ya era un actor reconocido, Gladiator llevó a Crowe al estrellato internacional y le valió su primer y único Oscar.

Escenarios :

: Para recrear la Roma antigua, Ridley Scott utilizó una combinación de sets reales y CGI. La atención al detalle es evidente en cada escena.

La música :

: La banda sonora, compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard, es una de las más icónicas del cine y añade una profundidad emocional única a la película.

Si decides revivir esta épica historia, recuerda que para vivir al máximo la película, es recomendable verla en pantalla grande. Si tienes una televisión de gran tamaño o un proyector, no dudes en usarlos. La fotografía y las escenas de batalla merecen ser vistas en todo su esplendor.

Presta atención a la banda sonora de Hans Zimmer, que es una de las mejores en la historia del cine, así que disfruta del audio en un sistema que resalte cada nota.

Después de Gladiator, puedes revisar otros clásicos de Ridley Scott, como Blade Runner o The Martian.