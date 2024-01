'En portada', 40 años como Guadiana en la programación de TVE

Vaya por delante mi felicitación al programa En portada, dependiente desde su nacimiento el 5 de enero de 1984 de los servicios informativos de TVE, que ahora cumple 40 años. Pero dado que estamos en una sección de crítica televisiva, y sin ninguna acritud, deseo verter alguna opinión discrepante al alborozo generalizado a propósito de esta celebración.

Comenzando por el título, para mi gusto muy mal elegido. Este señero programa de reportajes nunca trató los temas que estaban en la portada de los periódicos ni abrían los Telediarios de la semana en que se emitían. No eran temas de “portada”. Trató, por el contrario, de analizar en profundidad problemas que la mayoría de las veces se cronificaron a lo largo y ancho de este mundo siempre revuelto.Ítem más.

Desde aquel enero fundacional han pasado 2.080 semanas. Bien lo sé yo, teleadicto de los pies a la cabeza, que grababa los reportajes primigenios de Manu Leguineche y Vicente Romero en mi VHS para verlos a la hora que mejor me acomodase, a mis 21 años de edad. Sin embargo, hasta la fecha solamente se han emitido 800 entregas. Que son muchas, sin duda... pero que podrían ser muchas más.

Sugiero que cada uno de los estupendos corresponsales con que cuenta TVE prepare dos En portada al año, uno por semestre. ¿Qué menos que dos trabajos de 40 minutos desde Washington, otros dos desde América Latina, otro par desde Asia-Pacífico y así sucesivamente? Además, no hay que olvidar que el programa Crónicas, que lo complementaba perfectamente, fue suprimido. No hay excusas para que En portada, incluyendo reportajes de temática nacional, no produzca 39 programas anuales, descansando en verano.

El inmenso trasatlántico que son los informativos de TVE podría sacarlos adelante. Falta proponérselo. No queda bien celebrar un cumpleaños sin que el programa esté en antena, como mínimo, hasta la primavera.