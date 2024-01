Los problemas de Fernando Díaz de la Guardia para poder responder a las muestras de aprecio

El periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia se repone de la parálisis facial sufrida el pasado fin de semana cuando se encontraba en su localidad natal. El presentador de Cuatro al día fue aisitido por el 061 y trasladado al hospital de Neurotraumatología granadino. Se encuentra estable y fuera de peligro y ahora toca recuperarse, como tranquilizó en las redes sociales.

El que fuera durante muchos años rostro matinal de Canal Sur, con el programa Hoy en día, pasó en esta temporada al espacio vespertino de Cuatro, Cuatro al día, donde en esta semana también se han hecho eco de la situación de su compañero y esperan volver a contar pronto con él.

Díaz de la Guarda, de 51 años y con un aspecto con el que parece tener menos edad, siempre se ha distinguido por su afabilidad y buen humor. Ha transmitido buenas vibraciones en todos los proyectos en los que ha participado, de ahí que su preocupante noticia se haya visto desbordada en muestras de afecto en las redes y en su teléfono particular.

Los compañeros de profesión y el público esperan contar de nuevo con el trato de este periodista de Granada que siempre ha llevado a su tierra por bandera.

En un tuit ha agradecido las continuas muestras de interés por su salud pero son tantas que no puede responder a todas.

En su actual estado hasta pestañear supone un esfuerzo añadido por lo que se agota cuando tiene que prestar mucha atención a la pantalla, ha expresado en su mensaje en las redes.

Muchas GRACIAS a tod@s por la corriente de cariño y generosidad que tanto me ayuda y me llega al corazón. Gracias por estar conmigo. Quisiera responder a cada mensaje pero al no pestañear bien me fatigo al instante. Disculpadme. Y gracias a Jorge, el TES del 061. Eres muy grande. https://t.co/6Ubv4ZWZlf