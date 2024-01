Manu Sánchez y el regalo de Reyes al regresar este sábado a 'Tierra de Talento'

Tierra de Talento regresa este sábado a Canal Sur, en la noche del Día de Reyes, con un especial desde el Teatro de Alcalá de Guadaíra, donde se graba este espacio. La entrega será el regreso de Manu Sánchez a su labor habitual después de haber aparecido en directo desde Jerez de la Frontera y junto a la campeona Olga Carmona.

De hecho esta gala especial de talentos infantiles se grabó semanas antes del 31 de diciembre, recién recuperado el presentador y productor de su última intervención del cáncer. El equipo médico le ha intervenido los ganglios afectados a lo largo de estos meses tras serle eliminado el cáncer en uno de sus testículos, tal como anunció en mayo en La tarde, aquí y ahora. Es un regalo añadido a tantas muestras de cariños recibidas en estos meses de convalecencia.

Sánchez era entrevistado este jueves por Carles Francino en La Ventana, en la SER, donde explicó las circusntancias de este primer programa que grabó antes de su reaparición en Jerez. Este Tierra de Talento del 6 de enero se produjo cuando apenas una semana y media antes el propio Manu tenía problemas de movilidad, por las secuelas de la intervención. Es, por tanto, "un regalo" poder conducir el programa que se verá este sábado.

"Haz tu vida, que del cáncer ya nos encargamos nosotros", fue el encargo de la doctora que le ha tratado de la grave dolencia para que recuperara un ritmo cotidiano en su labor. De forma periódica, cada dos meses, se irá analizando su estado de salud aunque en estos momentos le confirmaron que está "limpio como una patena".

Sobre su esposa, Lorena Sánchez, con la que confirmará su relación en este año, Manu asegura que ha "descubierto el amor verdadero": "cuando ni mismo me quería, porque me encontraba muy mal, ella me abrazaba y era verdad", relataba Manu a Francino. "El amor es mucho más grande que cualquier cosa", resalta.

En esta entrevista se ha recordado su anterior encuentro con Aimar Bretos, en Hora 25, en noviembre cuando el humorista le desgranó reflexiones como sentir que la vida es un examen que hay que entregar en cualquier momento, cuando todos tenemos retardamos cosas como si fuéramos a vivir 90 años. "El optimismo lo tengo patológico, pero eso llegó a la conclusión de que era una ventaja irme el primero y verle el lado positivo, pese a tener un niño de cinco años y una niña de ocho meses y sentir que no los iba a ver crecer, pero no tendría que ver morir a mis padres, a mi pareja", era la conclusión de Manu cuando se resignaba a poder fallecer por el cáncer.

El nazareno también volvió a recordar las circunstancias en las que conoció que tenía cáncer, "una bomba psicológica", el 19 de abril tuvo el resultado de la las pruebas y el 21 de abril nació su hija Leonor. Lo calló para que no hubiera fotos de pena en su nacimiento. "Tuve que hacer un doble juego, la vida y la muerte al mismo tiempo", recuerda. El humor "ha sido la válvula de la olla a presión" para ir encarando todos estos meses, agradeciendo que la sanida pública le ha salvado la vida. Aún vive en ese "espejismo" de estar viviendo un mundo paralelo al del dolor de meses pasados. Atravesado por las operaciones, entiendo e que con las cicatrices "no pasa nada, no ha perdido ningún contrato con Calvin Klein", resuelve con enetereza.

El programa 'Tierra de Talento' en Reyes

Canal Sur informa de cómo será la gala infantil de este sábado. Los compañeros de Manu le recibirán: María Villalón, Pastora Soler, Antonio Canales, Mariola Cantarero y Jesús Reina, presentadoras y jurado.

Los grandes talentos infantiles que han pasado por las diferentes ediciones de Tierra de Talento van a cumplir el sueño de actuar junto a sus referentes musicales, entre los que se encuentran, entre otros, los miembros del equipo del programa. Pastora Soler será la encargada de inaugurar este especial, acompañada sobre el escenario por la Escolanía CEU San Pablo (Sevilla), interpretando el tema de Luis Miguel Mi humilde oración; una actuación en la que entonarán un canto a la paz. Por otro lado, se unirá al joven sevillano Jesús Montero, finalista de la última edición del programa y fan confeso de la cantante de Coria del Río, para cumplir su promesa: interpretar juntos La tormenta.

El cantaor jerezano de 9 años Manuel Monje, volverá al Teatro Riberas del Guadaíra, tras llegar a la gran final de la sexta edición, para unir su voz a la de otro grande de su tierra, Jesús Méndez, con La Salvaora, de Manolo Caracol.

Otra de las invitadas de la noche será la chiclanera María Parrado, que acompañará a Blanca Miralles, concursante de la última edición del programa. Sus voces se unen con Caigo en ti, último single de María. Mariola Cantarero protagonizará un número de película junto a la Escolanía de Los Palacios interpretando Caresse sur l’ocean, de la banda sonora de Los chicos del coro.

Matías Campos, bailaor de 15 años de Alcaucín, Málaga, y flamante ganador de la séptima edición, se unirá a su maestro, Antonio Canales con unas romeras. Odile González, violinista de Jerez, y Andrea Beltrán, chelista de Sevilla, ganadoras de sus repectivas eidciones, estarán con Jesús Reina para interpretar el himno de Disney, When you wish upon a star, de Pinocho. María Villalón acompañará al joven cantante algecireño, finalista de la tercera edición, Dani García para cantar un tema de David Bisbal, Mi princesa.

Este Tierra de Talento presentará dos concursantes de la octava edición: Adrián Campos. jiennense de 12 años de Navas de San Juan, y Jel cantante de Dos Hermanas Jesús Millán, que asiste como público al programa sin imaginar que recibirá el mejor regalo de Reyes al enterarse que se convierte oficialmente en concursante. También intervienen Paco Candela, con su recién estrenado tema Ratitos buenos; y Reyes Carrasco con A quién le importa, de Alaska, canción que interpretó por primera vez en Canal Sur cuando tan sólo contaba con 3 años de edad.

Merche reunirá sobre el escenario a todos los niños, jurado y presentadores del programa para despedir juntos este especial al ritmo de su tema Mis amigos.