Así es el nuevo proyecto profesional de Pilar Rubio entre rumores de separación

Talento, estilo y mucho brilli brilli… Con esos ingredientes se presenta el nuevo formato de RTVE Play, Make Up Stars, en el que ocho aspirantes tendrán que mostrar todo su talento a golpe de purpurina, sombras y colorete. Pilar Rubio, en entredicho en las últimas semanas por una supuesta crisis matrimonial, será la presentadora del talent show de maquillaje. RTVE Play estrena los tres primeros episodios el día 19 de diciembre y los tres siguientes, incluida la semifinal y la final, el día 26 de diciembre.

El concurso aspira a descubrir a los talentos que se convertirán en referentes del maquillaje y la belleza, mostrando el maquillaje como forma de expresión artística y siempre potenciando el talento de los participantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rtve play (@rtveplay)

Junto a Pilar Rubio, forman parte del equipo del programa dos destacadas figuras de la industria del maquillaje que serán jurados permanentes durante los seis capítulos de Make Up Stars: David Molina y Camila Redondo. Por los pinceles de David Molina -maquillador internacional y creador de líneas cosméticas- han pasado estrellas como Victoria Beckham, Ashton Kutcher, María Sharapova, Susan Sarandon, Karolina Kurkova o Michelle Jenner. Camila Redondo es diseñadora e influencer y una de las voces más influyentes en el mundo de la belleza y el maquillaje online. Ganadora del Premio Ídolo 2023 a la Mejor creadora de contenido beauty, está detrás de la cuenta de Instagram Nobody is ugly.

El nuevo talent show es una coproducción RTVE Play y Rakuten TV, en colaboración con la productora Mega TV. Se trata de un formato original basado en una idea de Develovers.

Al final de la temporada, el aspirante más versátil ganará una formación en la prestigiosa escuela Christine Blundell Makeup Academy, y la colaboración en el rodaje de una gran producción cinematográfica.

Cada episodio de Make Up Stars estará dedicado a una faceta específica del maquillaje - body painting, caracterización, maquillaje editorial, Drag Queen, prótesis y efectos especiales-. Los espectadores podrán presenciar transformaciones asombrosas y conocer las últimas tendencias en maquillaje.

El objetivo es animar a los participantes a demostrar su creatividad y habilidades en diferentes estilos y técnicas, contando con los consejos de los mejores profesionales. En cada episodio los concursantes tendrán una masterclass dirigida por algunos de los mejores profesionales del maquillaje como los oscarizados Montse Ribé y David Martí, Miss Claudia, Anna Cartes, Corinne Pérez y Alberto Dugarte.

Make Up Stars contará en cada programa con un invitado especial que dará su apoyo a los concursantes y compartirá con la audiencia uno de sus consejos personales de belleza y maquillaje. En el primer episodio, los concursantes recibirán la visita de la reina indiscutible de Tik Tok, Lola Lolita, que se convertirá en la madrina de estos jóvenes talentos. Carmen Farala, ganadora del concurso televisivo Drag Race España, será quien ayude en el segundo episodio a los candidatos con sus consejos. El camaleónico cantante y fan del maquillaje Agoney visitará también el plató en un programa dedicado a la técnica de la caracterización y el color.

El invitado del cuarto programa será Brays Efe, que compartirá sus experiencias como actor interpretando a Paquita Salas. En la semifinal del concurso, aportará sus consejos expertos una de las maquilladoras más influyentes en las redes sociales y experta en la técnica de body painting: Nuria Adraos. En el último episodio, los finalistas recibirán la visita de la directora de la Christine Blundell Makeup Academy, ganadora de un Óscar y un Bafta, y de las mellizas más famosas de las redes: las Twin Melody -Paula y Aitana acumulan más de 20 millones de followers-, que ponen la banda sonora de este talent show.